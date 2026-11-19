خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن تثبيط بروتين "غرانزيم K" يحد من التليف والتغيرات البنيوية المرتبطة بالتقدم في العمر لدى الفئران، فكيف يمكن لهذا الاكتشاف أن يسهم في مكافحة الشيخوخة؟

اكتشف باحثون من جامعة موناش الأسترالية أن بروتين "غرانزيم K" يسهم في إحداث تلف في الأعضاء الحيوية مرتبط بالتقدم في العمر. وأظهرت التجارب أن الفئران التي تفتقر إلى هذا البروتين أبدت علامات أقل وضوحا للشيخوخة في القلب والكبد والكليتين، رغم أن جهازها المناعي شاخ بصورة طبيعية.

وتنتج الخلايا المناعية بروتين "غرانزيم K"، ويرتفع مستواه بشكل ملحوظ مع التقدم في العمر لدى كل من الفئران والبشر، إلا أن دوره في تلف الأعضاء ظل غير واضح. ولمعرفة ذلك، قارن العلماء بين فئران مسنة تفتقر إلى هذا البروتين وأخرى تنتجه بصورة طبيعية.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تفتقر إلى "غرانزيم K" شهدت تحسنا ملحوظا في وظائف القلب، إلى جانب انخفاض مستوى التليف، وهو نوع من التندب النسيجي الذي يضعف وظائف الأعضاء. كما تراجعت لديها التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر في الكبد والكليتين.

ووجد الباحثون أن مستويات "غرانزيم K" تكون مرتفعة لدى المرضى المصابين بأمراض التهابية وتليفية، مثل التهاب الكلى الذئبي وقصور القلب. ومع ذلك، لا يزال دور هذا البروتين في تلف الأعضاء المرتبط بالشيخوخة لدى البشر غير واضح.

ويجري الباحثون حاليا تجارب لتحديد ما إذا كان تثبيط نشاط بروتين "غرانزيم K" في مراحل متقدمة من العمر يمكن أن يحقق التأثير الوقائي نفسه.