خبرني - ‏تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة فقدان المواطن الأردني البحّار محمد حسام الدين العتيبي، جراء تعرّض ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، أول أمس الثلاثاء.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ الوزارة من خلال مديرية العمليات وسفارتَي المملكة في أبو ظبي ومسقط تتابع مع السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسلطنة عُمان الشقيقة مستجدات اختفاء المواطن منذ وقوع الحادثة، موضحًا أن التنسيق متواصل مع الجهات الإماراتية والعُمانية في إطار الجهود المبذولة للعثور عليه.

‏وأشار المجالي إلى أنّ الوزارة على تواصل مستمر مع ذوي المواطن، وسيتم إطلاعهم على أيّ مستجدات تتعلق بحالته فور ورود معلومات من السلطات الإماراتية والعُمانية.