خبرني - أصدرت الصين والولايات المتحدة وروسيا "إعلان سلام" عقب القمة التاريخية التي عقدها الرؤساء شي جينبينغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين الخميس.

وجاء في البيان المشترك بحسب ما نشر الكرملين والاعلام الرسمي الصيني "أجرى رؤساء الدول الثلاث تبادلا معمقا للآراء بشأن الوضع الدولي الراهن، وأكدوا التزامهم الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي"، وذلك عقب الاجتماع الذي عُقد في مدينة شنجن الصينية.

واستمرت القمة الثلاثية نحو ساعة و30 دقيقة، ووصفت بالتاريخية.

فيما غادر الرئيس الأميركي مباشرة مكان انعقاد القمة غير المسبوقة، متجها إلى مطار المدينة، بعد المباحثات، والتي أفضلت إلى بيان مشترك تحت عنوان "إعلان سلام".

بينما أكد بوتين بعيد القمة أنها كانت جيدة، وقال: "لم يكن أحد يتوقع أن يسير الاجتماع على هذا النحو الجيد".

حرب نووية وإمدادات الطاقة

تعهّدت الصين وروسيا والولايات المتحدة بـ"الدخول في حوار بشأن الحدّ من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية"، بحسب الإعلان المشترك.

وجاء في "إعلان السلام" الذي نشرته وسائل الإعلام الصينية الرسمية عقب لقاء جينبينغ وترامب وبوتين أن "الرؤساء الثلاثة أكدوا مجددا أنه لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، ويجب ألا تخاض".

وأعلنت الصين وروسيا والولايات المتحدة أنها "تعتزم زيادة انتاج وإمدادات المشتقات النفطية المكررة".

وقالت الدول إنها تتعهد "دفع إصلاح الأمم المتحدة قدما لتمكين المنظمة من مواجهة التحديات العالمية بفاعلية أكبر وأداء مهمتها الأساسية المتمثّلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأقروا بالأهمية البالغة لمبدأ موافقة الدول واحترام الحصانة (الدبلوماسية) التي يتمتع بها مسؤولوها"، واتفقوا على أن "المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات المماثلة يجب ألا تسيء استخدام اختصاصها القضائي".

وكان ترامب شدد في مطلع القمة، بوقت سابق الخميس، على أهمية الحفاظ على الحوار المثمر بين الدول الـ 3. واعتبر أن قادة روسيا وأميركا والصين يتحملون مسؤولية خاصة في الحفاظ على الحوار بشأن القضايا التي تمس الكوكب بأكمله. ورأى أن قمته الثلاثية مع شي وبوتين "تصنع التاريخ".

فيما أكد الرئيس الصيني الذي جلس بين ضيفيه على طاولة مستديرة على أن الاجتماع الأول بين قادة الدول الـ 3 يحمل أهمية تاريخية.

كما أشار إلى أنه ينبغي على الصين وروسيا والولايات المتحدة التعاون لمواجهة التحديات العالمية والعمل معاً على صون السلام والاستقرار. ورأى أن السلام يسود العالم عندما تعيش القوى العظمى في وئام، أما إذا دخلت في صراعات فإن العالم يغرق في الفوضى.

ودعا لتعاون صيني أميركي من أجل إبقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة، وأكد أن "على الدول الكبرى احترام بعضها البعض والتعايش سلميا".

بدوره، اعتبر بوتين أن الدول الـ3 لديها مسؤولية في الحفاظ على النظام الدولي. وأكد أن موسكو تتشارك مع بكين وواشنطن في مواجهة الإرهاب العابر للدول.

كما أعرب الرئيس الروسي عن امتنانه للصين على جهودها في عقد القمة الثلاثية.