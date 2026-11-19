أطلق مغني الراب الأمريكي ماكلمور أغنية جديدة بعنوان "Where Is Our Love" (أين حبنا؟)، مرفقة بفيديو كليب يتضمن دعوة إلى وقف القتل والاضطهاد في الشرق الأوسط ومناطق أخرى تشهد نزاعات.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من تصريحاته المؤيدة لفلسطين خلال حفل أحياه افتتاحا لجولة إد شيران الغنائية.

ويستحضر الفيديو مشاهد من غزة ومناطق فلسطينية أخرى، تتنوع بين صور إنسانية مؤثرة وأخرى قاسية، في محاولة لتسليط الضوء على معاناة المدنيين والحث على وقف العنف.

كما تتناول كلمات الأغنية أزمات إنسانية في السودان والكونغو وهايتي، إلى جانب انتقادات لسياسات الهجرة الأمريكية وممارسات عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وتقدم الأغنية في قالب موسيقي يعتمد على ألحان البيانو وأداء جماعي شبيه بالكورال يردد عنوانها، فيما يتناول ماكلمور في مقاطعه قضايا الحرب والظلم والتناقضات في المجتمعات المعاصرة، متسائلا عن تراجع قيم التضامن الإنساني واحترام الآخر.

وفي المقطع الختامي، يعود المغني إلى موقفه الداعم لفلسطين، متسائلا عن كيفية اعتبار عبارة "فلسطين حرة" أكثر إيلاما من مقتل الأطفال، ومؤكدا أن التحولات الكبرى لا تتحقق بالأمل وحده.

وأعلن ماكلمور تخصيص جميع عائدات الأغنية لصندوق "Mother of Hind Fund"، الذي يحمل اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي قتلت خلال الحرب في غزة وهي في الخامسة من عمرها، بهدف دعم الأمهات والأطفال في القطاع.

ويأتي الإصدار بعد موجة انتقادات أعقبت ترديد ماكلمور عبارة "فلسطين حرة" على المسرح، خلال ظهوره في حفل إد شيران، في موقف جدد من خلاله التعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين.