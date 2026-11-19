خبرني - بحث الملك عبدﷲ الثاني ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، اليوم الخميس، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والبنك، وفرص توسيع التعاون في المجالات الاستثمارية والتنموية، بما يدعم الأولويات الاقتصادية للمملكة.

وركز اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على آليات تعزيز النمو المستدام واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأشاد الملك بالدعم والتمويل الذي يقدمه البنك لمشاريع استراتيجية ذات أولوية وطنية، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، وجهود تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.

وبحث اللقاء فرص توسيع استثمارات البنك في الأردن، إذ تقدر القيمة الإجمالية لاستثماراته التراكمية في المملكة منذ انطلاق عملياته عام 2012 بنحو 5ر2 مليار يورو، موزعة على 91 مشروعا في قطاعات مختلفة.

بدورها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الحرص على استمرار العمل مع الأردن في عدة قطاعات حيوية.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.