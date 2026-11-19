خبرني - بحث وزير المياه والري رائد أبو السعود مع المبعوث التجاري البريطاني إلى الأردن والكويت والأراضي الفلسطينية المحتلة، اللورد إيان ماكنيكول، فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والمملكة المتحدة في قطاع المياه، وإمكانية تعزيز مشاركة الشركات والخبرات البريطانية في المشاريع المائية.

وجاء اللقاء على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، في سياق الجهود الأردنية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الشركاء الدوليين، وتوفير فرص تعاون تدعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتطوير البنية التحتية لقطاع المياه.

وشكل اللقاء، الذي حضره نخبة من المسؤولين الاقتصاديين في بريطانيا وعدد من مسؤولي الشركات البريطانية، فرصة لبحث آفاق التعاون مع الجانب البريطاني، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة.

وحضر اللقاء السفير البريطاني لدى الأردن فيليب هول.