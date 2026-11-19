خبرني - أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الخميس، عن حزمة من الاستثمارات والمشاريع والاتفاقيات التكنولوجية، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 في منطقة البحر الميت، شملت ستة إعلانات في قطاعات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والتصنيع التكنولوجي المتقدم، والبحث التطبيقي.

وأكد سميرات أن هذه المشاريع تعكس الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، وأهمية الشراكات مع الشركات والمؤسسات المحلية والأوروبية والدولية في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوطين الصناعات التكنولوجية، ونقل المعرفة والخبرات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الأردنية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات والشراكات تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة الأردن مركزًا للتكنولوجيا والابتكار، وتوسيع مساهمة قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وفي قطاع أشباه الموصلات، أعلن سميرات عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف تعزيز جاذبية الأردن للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، من خلال تطوير عرض استثماري متكامل، وتصميم حوافز تلبي احتياجات المستثمرين، وتنفيذ أنشطة ترويجية تستهدف الشركات العالمية، إلى جانب بناء قدرات الجهات الحكومية في استقطاب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.

وتبلغ الموازنة التقديرية لبرنامج التعاون 1.41 مليون دولار، ومن المتوقع استمرار تنفيذه حتى نهاية عام 2027، بما يدعم جهود المملكة لاستقطاب استثمارات نوعية وتعزيز حضورها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة أشباه الموصلات.

وفي مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أعلن عن مشروع شركة (Mindstream Energy) لتطوير مجمع متخصص للذكاء الاصطناعي في منطقة الريشة، بقدرة إجمالية مستهدفة تصل إلى 400 ميغاواط، وعلى مساحة تبلغ 245 فدانًا.

ويستهدف المشروع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 70 ميغاواط خلال الربع الثاني من عام 2027، مع خطط للاستفادة من الغاز الطبيعي المتوفر في الموقع لتوليد الطاقة، إلى جانب تطوير القدرات المحلية وتدريب الكفاءات، بما يعزز جاهزية المملكة لاستضافة مشاريع الحوسبة المتقدمة واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال.

وفي مجال الحوسبة السحابية، أعلن سميرات عن مبادرة السحابة السيادية للذكاء الاصطناعي في الأردن، التي تطورها شركة (NexusIgnite)، بهدف توفير قدرات حوسبة متقدمة للجامعات والباحثين الأردنيين، مع المحافظة على بيانات الأبحاث داخل المملكة.

ومن المستهدف أن توفر المبادرة عند إطلاقها قدرات حوسبة لنحو 200 باحث جامعي، باستخدام معالجات (AMD Instinct)، على أن يبدأ تقديم الخدمة خلال عام 2027، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتمكين الكفاءات الأردنية من تطوير تطبيقات وحلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع التصنيع التكنولوجي المتقدم، أعلن عن استثمار لشركة (TechLine) بقيمة 142 مليون دولار، لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع القضبان الأولية للألياف الضوئية في الأردن، بعد أن اتخذت الشركة القرار الاستثماري وطلبت المعدات اللازمة للمشروع.

ومن شأن هذا الاستثمار الإسهام في توطين تقنيات تصنيع متقدمة مرتبطة بالبنية التحتية للاتصالات، وتطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز فرص التصدير، وتوفير فرص عمل متخصصة، بما يدعم اندماج المملكة في سلاسل القيمة التكنولوجية العالمية.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي والبحث التطبيقي، أعلن سميرات عن المرحلة المقبلة من مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي ومركز التميز في منطقة الجيزة، الذي تطوره شركة (NUJUM16)، استنادًا إلى مذكرات التفاهم الموقعة في أيلول 2026 مع الشريكين الهولنديين (MDCS.AI) و(Lorentz AI Centers)، وجامعة الحسين التقنية.

ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتخصصة للذكاء الاصطناعي، والبحث التطبيقي، وتنمية الكفاءات، وتطوير الخدمات التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز فرص نقل المعرفة والتعاون بين المؤسسات الأردنية والأوروبية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وفي قطاع مراكز البيانات، أعلن عن مشروع مركز بيانات أمنية – بيون دلمون (Umniah by Beyon Delmon Data Center)، باستثمار تبلغ قيمته 9 ملايين دينار أردني، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية للمملكة وتوسيع قدراتها في مجالات الخدمات السحابية واستضافة البيانات.