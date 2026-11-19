خبرني - في إطار رسالته الإنسانية والخيرية، وحرصه على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، ينفذ نادي سيدات سلاح الجو الملكي الأردني، بالتعاون مع مبادرة "مسار الخير" الوطنية، حملة شتوية تستهدف الفئات الأقل حظاً في المناطق النائية بمختلف محافظات المملكة.

وتهدف الحملة إلى مد يد العون للأسر المحتاجة ومساندتها في مواجهة متطلبات فصل الشتاء، انطلاقاً من إيمان النادي بأهمية ترسيخ ثقافة التضامن المجتمعي، وتعزيز روح التعاون والتكافل بين مختلف فئات المجتمع الأردني.

ويحرص النادي، من خلال حملته الشتوية، على الوصول إلى الفئات المستهدفة في المناطق البعيدة، بما يسهم في توسيع نطاق العمل الخيري والتطوعي، وتعزيز أثر المبادرات الإنسانية في المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، فتح نادي سيدات سلاح الجو الملكي الأردني المجال أمام المبادرات التطوعية الرسمية ذات الأثر المجتمعي للتعاون معه في تنفيذ برامجه وأنشطته الخيرية، إيماناً منه بأهمية العمل التكاملي المشترك وتوحيد الجهود لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

وجاء التعاون مع مبادرة "مسار الخير" الوطنية في إطار هذا التوجه، للاستفادة من خبرتها في العمل التطوعي والوصول إلى الأسر الأقل حظاً في المناطق النائية، بما يعزز فاعلية الحملة الشتوية ويسهم في تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية.

ويؤكد النادي، من خلال هذه الجهود، التزامه بمواصلة رسالته الخيرية والتطوعية، ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم العطاء والتضامن في المجتمع الأردني.