خبرني - احتفى رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو الجمعية، بهاني الدباس، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والناطق الرسمي باسمها، ومدير فندق كراون بلازا عمّان، بمناسبة اختياره ضمن أفضل عشرة مديري فنادق في الشرق الأوسط عن فئة فنادق المدن، ضمن جوائز Hotelier Middle East Awards 2026.

وأكد هلالات أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة للكفاءات الأردنية وقدرتها على المنافسة والريادة إقليمياً ودولياً، مثمناً جهود الدباس وإسهاماته الفاعلة في مجلس إدارة الجمعية، ودوره في دعم مبادراتها وتعزيز حضورها المؤسسي، إلى جانب إنجازاته المهنية والقيادية في القطاع الفندقي، والتي تعكس خبرة متراكمة ورؤية إدارية أسهمتا في الارتقاء بمستويات الأداء والتميز التشغيلي.

وأعرب أعضاء مجلس الإدارة عن اعتزازهم بما قدمه الدباس من جهود مهنية ومؤسسية، مؤكدين أن الجمع بين العمل المؤسسي والتميز المهني يشكل نموذجاً للقيادات الأردنية القادرة على إحداث أثر حقيقي في تطوير صناعة الضيافة وتعزيز تنافسية القطاع السياحي.

واختتم هلالات بالتأكيد أن اختيار الدباس ضمن نخبة القيادات الفندقية في الشرق الأوسط يمثل إنجازاً وطنياً نفخر به، ويجسد قدرة الكفاءات الأردنية على صناعة التميز ورفع اسم المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.