خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع حظر تسجيل اللاعبين عن نادي سوتشي الروسي، بعد شهر من فرضه بسبب مستحقات مالية.

وكان فيفا فرض حظر القيد على النادي في 9 سبتمبر الماضي، دون الكشف رسميا عن أسباب العقوبة، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى ارتباطها بتأخر سوتشي في سداد مستحقات نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي، المتعلقة بصفقة انتقال المدافع الصربي نيمانيا ستويتش.

وفي 14 أكتوبر، أفادت تقارير بأن إدارة سوتشي تعتزم تسوية المديونية قبل نهاية الشهر، موضحة أن التأخير نتج عن مشكلات فنية في تحويل الأموال.

ويلعب سوتشي حاليا في الدوري الروسي الممتاز، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بعد مرور 18 جولة.