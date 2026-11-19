خبرني - وقّع البنك العربي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، اتفاقية تستثمر بموجبها مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار أمريكي في سند للتكيف والمرونة الأزرق الذي سيصدره البنك العربي لمدة ست سنوات من خلال طرح خاص، ليكون بذلك أول سند من نوعه يصدر في الأردن من قبل بنك تجاري. وتم توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، من قبل المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤسسة التمويل الدولية، معالي عماد نجيب فاخوري، وبحضور محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل شركس، ومعالي وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود.

ويهدف هذا الإصدار إلى دعم تمويل المشاريع والمبادرات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد المائية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز كفاءة استخدام المياه والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. كما يأتي في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية لدعم البنوك في الأردن في الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل تعزز التمويل المستدام والمناخي والأزرق.

ومن المتوقع أن يسهم التمويل في دعم الجهود الوطنية الرامية الى تحسين كفاءة استخدام المياه في المملكة، والحد من فاقد المياه، والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي، فضلاً عن تعزيز موثوقية أنظمة وشبكات المياه في المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي. ويكتسب هذا الاستثمار أهمية محورية في ظل التحديات المائية الحادة في المملكة، اذ لا تتجاوز حصة الفرد من موارد المياه العذبة المتجددة في الأردن 60 الى 100 متر مكعب سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن خط الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب.

وعن توقيع الاتفاقية، صرّح مدير منطقة الأردن في البنك العربي، وليد السمهوري: "يمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة البنك العربي نحو تعزيز دوره في دعم التمويل المستدام والأزرق، ويؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في التصدي للتحديات البيئية والمناخية وفي مقدمتها تحديات الأمن المائي." وأضاف: "سيتم توجيه قيمة هذا السند نحو تمويل مشاريع مؤهلة في قطاع المياه تشمل تحسين كفاءة الشبكات المائية، والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، ودعم البنية التحتية للمياه في المناطق الأكثر عرضة للإجهاد المائي، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية باعتبار الأمن المائي أولوية وطنية تستوجب مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه ووضع خطط استباقية لحماية موارد المملكة."

ومن جانبها، قالت مُؤْمِنَة إعجاز الدين، المديرة الإقليمية لقطاع المؤسسات المالية في مؤسسة التمويل الدولية: " سعت مؤسسة التمويل الدولية إلى التعاون مع المؤسسات المالية لتوسيع نطاق التمويل وتوجيهه إلى القطاعات الأكثر احتياجاً. ويجسّد توقيع الاتفاقية مع البنك العربي هذا الالتزام، من خلال إصدار سند أزرق للتكيف والمرونة تصدره مؤسسة مصرفية تجارية، للمساهمة في مواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأردن، وهو شحّ المياه. ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً لجهودنا في دعم الحلول التمويلية المبتكرة في الأردن، والمصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، والمساهمة في التصدي لأبرز التحديات التنموية التي تواجه المملكة".

ويتماشى إصدار هذه السندات مع استراتيجية البنك العربي للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي تركز على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن نموذج أعماله وعملياته التشغيلية، ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون بما يسهم في خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة والمجتمعات التي يعمل فيها البنك.