خبرني - باشرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال المصرية التحقيق في 140 بلاغا تقدم بها المستشار مرتضى منصور ضد الفنانة إلهام شاهين، تضمنت اتهامات بالإهانة وازدراء الدين الإسلامي.

وفي المقابل، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة سب وقذف الفنانة إلهام شاهين، وحددت المحكمة المختصة جلسة 3 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات القضية.

إلهام شاهين تتخذ إجراءات قانونية

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أعلنت، في وقت سابق، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، على خلفية التصريحات التي أدلى بها ضدها، لتنتقل الخلافات بين الطرفين إلى ساحات القضاء.

وتصاعدت الأزمة مع لجوء الفنانة إلى الإجراءات القانونية إذ تقدم دفاعها ببلاغ إلى النائب العام يتهم منصور بالسب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تقدمت شاهين بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 7 نوفمبر ضد منصور بصفته صاحب ومدير الصفحة الرسمية الموثقة على "فيسبوك" مطالبة بإبلاغ النيابة العامة بنتائج فحص الشكوى لضمها إلى بلاغها فضلا عن وقف الحساب وحجبه.