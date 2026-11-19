خبرني - انطلقت لعبة Grand Theft Auto VI" (GTA 6)" عالميا بعد انتظار 13 عاما، لتعيد اللاعبين إلى مدينة Vice City المستوحاة من ميامي، في إصدار يترقبه ملايين اللاعبين حول العالم.

وكان اللاعبون في نيوزيلندا من أوائل الذين تمكنوا من تجربة اللعبة مع حلول منتصف ليل الخميس، قبل وصولها إلى الولايات المتحدة. وتوقعت شركة الإنترنت Chorus New Zealand زيادة حركة البيانات عبر شبكتها بنحو 35 بيتابايت، أي ما يعادل 35 مليون غيغابايت، نتيجة عمليات تنزيل اللعبة التي يبلغ حجمها 212 غيغابايت، وهو حجم استثنائي يفرض ضغطا كبيرا على شبكات الإنترنت.



عالم مفتوح مستوحى من فلوريدا وشخصيتان في قلب الأحداث

تدور أحداث اللعبة في ولاية Leonida الخيالية، المستوحاة من فلوريدا، وتعود فيها Rockstar Games إلى مدينة Vice City، ضمن عالم مفتوح يضم الشواطئ والطرق السريعة والمناطق السياحية والأحياء السكنية. ويتولى اللاعب التحكم بشخصيتي "لوسيا كامِينوس" و"جيسون دوفال"، اللذين يجدان نفسيهما متورطين في عالم الجريمة بعد تعثر إحدى العمليات، لتتطور الأحداث إلى مؤامرة أوسع.

وتقدم اللعبة قصة تتمحور حول العلاقة بين الشخصيتين، في تحول عن الجزء السابق الذي اعتمد على ثلاثة أبطال.

نجاح السلسلة يرفع سقف التوقعات

يأتي إطلاق اللعبة وسط نجاح تجاري ضخم للسلسلة، التي تجاوزت مبيعاتها 470 مليون نسخة حول العالم، فيما تخطت مبيعات "Grand Theft Auto V" وحدها 230 مليون نسخة منذ إطلاقها عام 2013.

كما حققت اللعبة السابقة مليار دولار من مبيعات التجزئة خلال ثلاثة أيام فقط، ما يرفع سقف التوقعات بشأن الجزء الجديد.

ميامي تستثمر في الضجة المحيطة باللعبة

امتد الاهتمام باللعبة إلى خارج عالم الترفيه، إذ استثمرت مدينة ميامي في ارتباطها بـVice City عبر حملة ترويجية بالتعاون مع Rockstar بقيمة 3.9 ملايين دولار، تضمنت عرض عبارة "Welcome to Vice City" في مركز Kaseya، إلى جانب تجهيزات خاصة لفريق ميامي هيت مستوحاة من ألوان اللعبة.

ورغم اعتراض بعض المسؤولين على استخدام الموارد العامة للترويج للعبة ترتبط بمظاهر الجريمة والعنف، يرى مؤيدون أن الحدث يمثل فرصة للتسويق السياحي وجذب الاهتمام العالمي إلى المنطقة.

مشاهدات قياسية وترشيحات لجوائز كبرى

سجلت اللعبة حضورا لافتا قبل إطلاقها، إذ تجاوز المقطع الدعائي الأول 93 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة على "يوتيوب"، فيما حقق المقطع الثاني أكثر من 475 مليون مشاهدة عبر المنصات خلال يوم واحد، بحسب الشركة المالكة.

كما حصدت اللعبة 8 ترشيحات لجوائز The Game Awards، من بينها جائزة لعبة العام، على أن تقام مراسم توزيع الجوائز في 10 ديسمبر.

تفاصيل لا تزال طي الكتمان

رغم الكشف عن جوانب عديدة من اللعبة، لا تزال Rockstar تحتفظ بتفاصيل عن شخصيات وأماكن وأنشطة إضافية، كما لم تعلن عن كامل طاقم الأداء الصوتي. وأكد الممثل ستيفن روت مشاركته في اللعبة، دون الكشف عن طبيعة الشخصية التي يؤديها، ما يبقي الباب مفتوحا أمام مزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.