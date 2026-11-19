خبرني - أفادت دائرة الإحصاء الألمانية بأن حوالي 5 ملايين مشترك في البلاد عجزوا عن تسديد فواتير التدفئة السنة الماضية.

وجاء في بيان الدائرة: "في عام 2025، حوالي 4.7 مليون من سكان ألمانيا لم تكن لديهم الإمكانية المالية للحفاظ على درجة حرارة مريحة في منازلهم وشققهم".

وواجه المشكلة نفسها في عام 2025 حوالي 8.8% من سكان الاتحاد الأوروبي وفي أغلب الأحيان أفاد سكان اليونان بعدم إمكانية تدفئة المسكن بشكل كامل: فقد اشتكى 18.1% من السكان من صعوبات في تدفئة المنازل والشقق. وجاءت بعد اليونان ليتوانيا (16.7%) وبلغاريا (16.1%).

وأفادت Destatis أيضا أن نفقات تدفئة المسكن في ألمانيا ارتفعت في أكتوبر 2026 بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وأوردت دائرة الإحصاءات ديناميكية الأسعار لمختلف أنواع الوقود المستخدم في تدفئة المسكن حيث ارتفع سعر وقود الغلايات الخفيف بنسبة 84.5%، والحطب وحبيبات الخشب وأنواع الوقود الصلب الأخرى بنسبة 14.5%.

كما أشارت Destatis إلى أن تكلفة الغاز الطبيعي في ألمانيا في الفترة من 2020 إلى 2025 زادت بنسبة 91.2%.