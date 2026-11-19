خبرني - في إطار سلسلة الأنشطة البيئية التي تنفذها جامعة الزيتونة الأردنية بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، نظّمت كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات وعمادة شؤون الطلبة، ضمن برامج الخدمة المجتمعية، حملة بيئية بعنوان «بيئتي مسؤوليتي»، بمشاركة مجموعة من طلبة الجامعة، تحت أشراف الدكتورة ميسون قوصيني، حيث شملت الحملة عدد من المرافق التابعة لأمانة عمّان الكبرى.

وتهدف الحملة إلى تعزيز شعور الطلبة بالمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة الجامعية والمجتمع المحلي، وترسيخ ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة بوصفها سلوكًا حضاريًا يعكس وعي الفرد، إلى جانب تنمية روح العمل التطوعي والجماعي، وتشجيع الطلبة على المشاركة الإيجابية في المبادرات المجتمعية.

كما تسعى هذه الأنشطة إلى تعزيز قيم المواطنة الإيجابية، وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الإيجابية التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي.