قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إن نحو 42 ألف مواطن سجلوا لأداء فريضة الحج لموسم 1448هـ.

وأوضح الخلايلة في مؤتمر صحفي الخميس، أن اختيار الحجاج سيكون لمواليد 31 كانون الثاني 1954 فما دون، وفق معيار الأكبر سنا، فيما ستُجرى قرعة لاختيار نحو 1100 حاج من بقية المسجلين.

وبين أنه سيتم إعلان نتائج قبول الحج اعتباراً من السادسة مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه لن تسلّم تصاريح الحج للمقبولين قبل الحصول على الشهادة الصحية من المراكز المعتمدة.

وأشار إلى تطبيق شرط الاستطاعة الصحية على الراغبين بأداء فريضة الحج وفق التعليمات السعودية.

وأضاف أن أسعار الفئة الأولى المميزة للحج تتراوح بين 6525 و7275 ديناراً، يضاف إليها سعر تذكرة الطيران.

وقال وزير الأوقاف، إن أسعار برامج الحج بالنقل البري تتراوح بين 3195 و3302 دينار للغرفة الرباعية، مضيفا أن أسعار برامج الحج بالنقل الجوي للمستوى الثاني تتراوح بين 2920 و3027 ديناراً للغرفة الرباعية، إضافة إلى تذكرة الطيران.

وأوضح أن أسعار المستوى الأول من الفئة الثانية تتراوح بين 3642 و4967 ديناراً للغرفة الرباعية، إضافة إلى تذكرة الطيران، مشيرا إلى أن أسعار الفئة الأولى المميزة للحج تتراوح بين 6525 و7275 ديناراً، يضاف إليها سعر تذكرة الطيران.

وكشف الخلايلة عن إضافة خيار الإقامة خمس ليالٍ في المدينة المنورة ضمن برامج الحج للموسم الحالي.

ولفت إلى أن حصة الأردن لموسم الحج المقبل تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي عام 1948.