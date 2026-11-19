خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن تصريح ترامب قوله: "الولايات المتحدة لا تؤيد استقلال تايوان".

من جهته، صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن على الولايات المتحدة اتخاذ الموقف الصحيح بشأن قضية تايوان.

وقال شي جين بينغ: "فيما يتعلق بقضية تايوان، يجب على الجانب الأمريكي الاستمرار في اتباع المسار الصحيح لتجنب أي تعقيدات خطيرة في العلاقات الصينية الأمريكية".

تعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، ويعد الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرطا أساسيا لأي دولة ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها.