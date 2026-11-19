خبرني - بدأت النيابة العامة في مصر تحقيقاتها في إصابة 30 طالبة بحالات اختناق وتهيج في العينين في إحدى المدارس الثانوية، بعد رش طالبتين غازا مسيلا للدموع بدعوى المزاح.

تفاصيل إصابة 30 طالبة داخل المدرسة

وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة المتهمة، البالغة من العمر 18 عامًا، أطلقت رذاذ البخاخ تجاه زميلاتها خلال فترة الفسحة، ما تسبب في إصابتهن بأعراض اختناق وتهيج واحمرار في العينين، استدعت التدخل للتعامل مع الحالات المصابة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالبة وبحوزتها العبوة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتها أقرت برش البخاخ على زميلاتها على سبيل المزاح، موضحة أنها عثرت عليه بين الخردة التي يجمعها والدها بحكم طبيعة عمله.

النيابة تحقق في الواقعة

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت الواقعة إلى النيابة المختصة التي بدأت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.