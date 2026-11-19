خبرني - قال النائب الدكتور خميس حسين عطية أن افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني لاعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يحمل رسالة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، تؤكد أن الأردن، رغم التحديات الإقليمية وتعقيدات المشهد المحيط، قادر على ترسيخ مكانته كشريك موثوق ووجهة للاستثمار، وأن استقرار المملكة يشكل ركيزة أساسية في بناء الشراكات الاقتصادية وتعزيز فرص التنمية.

وقال عطية إن كلمات جلالة الملك وضعت الاستثمار في سياقه الوطني الحقيقي، باعتباره أداة لتعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة ترجمة الرؤية إلى نتائج ملموسة، لا الاكتفاء بإعلان الفرص والتفاهمات، بل الانتقال إلى تنفيذ المشاريع التي تعزز الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر في الأغوار يحمل دلالة مهمة، تتمثل في ضرورة توجيه الاستثمار نحو المناطق التي تحتاج إلى تنمية وفرص اقتصادية، وعدم اقتصار المشاريع على المراكز الاقتصادية التقليدية، مشيراً إلى أن التنمية المتوازنة وتوزيع مكتسباتها على المحافظات يشكلان أساساً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويمنحان المواطنين فرصاً حقيقية للعمل والإنتاج.

وشدد عطية على أن الشراكة الأردنية الأوروبية يجب أن تتجاوز إطار الدعم التقليدي إلى شراكة اقتصادية متكاملة تقوم على الاستثمار طويل الأمد، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعة، وتعزيز الصادرات، وتمكين القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الأردني، بما ينعكس على قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

وأكد أن الثقة الدولية بالأردن، التي أكدها جلالة الملك، ليست مجرد موقف سياسي، بل مسؤولية وطنية تتطلب تطوير بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز سيادة القانون، وضمان استقرار التشريعات، ومحاربة البيروقراطية، وتوفير بيئة تنافسية جاذبة، بما يحمي المستثمر ويضمن في الوقت ذاته مصالح الدولة والمواطن.

وأشار إلى أن مجلس النواب معني بمواكبة هذه الرؤية من خلال تشريعات عصرية، ورقابة جادة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، ومساءلة الحكومة عن مدى انعكاس الاستثمارات على التشغيل والتنمية وتحسين الخدمات، مؤكداً أن الاستثمار الناجح هو الذي يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويمنح الشباب فرصاً حقيقية، ويخفف من البطالة، ويعزز الثقة بمستقبل الاقتصاد.

وختم عطية بالقول إن الأردن يمتلك مقومات النجاح، من أمن واستقرار وموقع استراتيجي وكفاءات بشرية، وما يحتاجه اليوم هو توحيد الجهود وتحويل هذه المقومات إلى إنجازات اقتصادية يشعر بها المواطن، مشدداً على أن الرؤية الملكية تمثل خارطة طريق واضحة، وأن مسؤولية المؤسسات كافة هي الالتزام بها والعمل على تحقيق أهدافها، بحيث يصبح الاستثمار عنواناً للتنمية والإنجاز، لا مجرد وعود.