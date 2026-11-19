خبرني - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري انضمام خط الكرك–العقبة إلى مشروع النقل العام المنتظم بين المحافظات، ضمن مرحلته الثانية، بواقع 15 حافلة متوسطة، في خطوة جديدة تعزز التوسع في خدمات النقل المنتظم وتربط محافظتي الكرك والعقبة بخدمات نقل أكثر كفاءة وتنظيماً.

وجاء ذلك بموجب اتفاقية تشغيل وقّعتها عن الهيئة مدير مديرية شؤون المحافظات رولا العمري، مع شركة مسار الجنوب لتنظيم نقل الركاب، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 حزيران 2026، والمتضمن استحداث وإضافة خطوط نقل جديدة ضمن منظومة النقل العام.

وأكدت الهيئة أن انضمام خط الكرك–العقبة إلى المشروع يشكل خطوة مهمة على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين المحافظتين، من خلال تسهيل حركة المواطنين والعاملين والطلبة، وتحسين الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل على الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأوضحت أن تطوير الربط بين الكرك والعقبة من شأنه دعم النشاط التجاري والسياحي والخدمي، وتسهيل حركة القوى العاملة، وتعزيز الترابط بين المجتمعات المحلية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في المحافظتين.

وشددت الهيئة على أن التوسع في مشروع النقل المنتظم يأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، التي تنظر إلى النقل العام بوصفه رافعة للتنمية وأداة لتعزيز العدالة في الوصول إلى الفرص والخدمات، مؤكدةً مواصلة العمل على توسيع شبكة النقل المنتظم لتشمل المزيد من الخطوط والمحافظات، وفق احتياجات المواطنين والأولويات التشغيلية.