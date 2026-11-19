خبرني - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، إن رسالة الأردن للمستثمرين الأوروبيين واضحة، مؤكدا أن المملكة على أتم الاستعداد لاستثماراتهم.

وأضاف جلالته، في منشور عبر منصة "إكس"، أن إطلاق كامل الإمكانات التي يتيحها الترابط بين اقتصادات الأردن والاتحاد الأوروبي، من شأنه توفير الفرص التي تتطلع إليها الشعوب وتستحقها.

وأعرب جلالة الملك عن امتنانه لحرص رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الشراكة الأردنية الأوروبية.

ورعى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، الذي يعقد للمرة الأولى امتدادا للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ويهدف لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

وألقى جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد فيها عمق الشراكة والروابط الراسخة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي تعززت على مدى أكثر من عشرين عاما، لتتطور إلى علاقة استراتيجية.