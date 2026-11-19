خبرني - هذا هو المبنى الذي يتعين علَيَّ قصفه. كان رقم نازا لهذه الضربة أربعة"، يقول رجل لا يظهر منه سوى ظله.

"وما هو نازا؟"، يسأله رجل آخر.

"الأضرار الجانبية. أي عدد المدنيين الذين سيُقتلون في الضربة".

هذا مشهد من الفيلم الوثائقي "نازا" (Naza)، الذي حظي بإشادة نقدية واسعة، وأخرجه الإسرائيليان راشيل سزور ويوفال أبراهام.

و"نازا" اختصار عسكري إسرائيلي بات معروفاً لدى كثيرين منذ عرض الفيلم.

يتناول الوثائقي الضحايا المدنيين الذين سقطوا جرّاء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، من خلال مقابلات مع 24 عسكرياً وضابط استخبارات إسرائيلياً أُخفيت هوياتهم، يشرحون فيها كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف المحتملة.

وعلى امتداد الفيلم، يجري يوفال أبراهام مقابلاته مع مصادر مجهولة الهوية ليلاً، فوق أسطح مبانٍ في تل أبيب، بينما تتلألأ أضواء المدينة خلفهم.

وفاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، حيث حظي عرضه الأول بتصفيق حارّ وقوفاً استمر 25 دقيقة، في مدة قياسية.

لكن الفيلم أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل.

فقد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه جزء من موجة تحريض عالمية ضد اليهود، وأمر أجهزة الاستخبارات بتحديد هويات المشاركين فيه. ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الفيلم بأنه هجوم على إسرائيل، بينما اتهم وزير الثقافة ميكي زوهار المخرجَين بـ"الخيانة للدولة"، وطالب بسحب جنسيتهما.

إلا أن صانعَي الفيلم يتمسكان بعملهما.

موافقة على "قتل 500 شخص"

يقول المخرجان إن فيلمهما الوثائقي، الذي تبلغ مدته 80 دقيقة، "يكشف بالتفصيل الأنظمة التي تقف وراء القتل الجماعي الممنهج للمدنيين الفلسطينيين في غزة على يد إسرائيل"، خلال الحرب التي أعقبت الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويقول أحد المشاركين في المقابلات إنه على علم بحالة صدرت فيها موافقة على شن هجوم من شأنه قتل 500 شخص من أجل "هدف بشري واحد"، وهو ادعاء وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "عارٍ تماماً من الصحة".

والفيلم ثمرة عمل استقصائي استمر نحو ثلاث سنوات، أجراه المخرجان بالتعاون مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي تتولى إنتاج الفيلم، وموقع "972+ ماغازين" الإعلامي الإسرائيلي الفلسطيني.

ورغم أن الفيلم يتضمن شهادات 24 جندياً وضابط استخبارات إسرائيلياً، يقول المخرجان إنهما أجريا مقابلات مع أكثر من 100 مصدر خلال التحقيق.

وقال يوفال أبراهام لبرنامج "نيوز آور" (Newshour) على الخدمة العالمية لبي بي سي: "من خلال الحديث مع هؤلاء الجنود، تمكّنا من الاطّلاع من الداخل على أنظمة تحديد الأهداف، والأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبروتوكولات التي تقف وراء القتل الجماعي في غزة".

وبحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، قُتل أكثر من 73 ألف فلسطيني في القطاع، بينهم أكثر من 20 ألف طفل.

وأوضح أبراهام أن الدافع إلى صنع الفيلم نابع من شعورهما بالمسؤولية بوصفهما مواطنَين إسرائيليَين.

وقال: "ينبع ذلك من كوننا إسرائيليين شاهدنا حكومة نتنياهو تدمّر قطاع غزة وتقتل عشرات الآلاف من المدنيين، ومن شعورنا بأن مسؤولية تقع على عاتقنا تفرض علينا محاولة فعل شيء حيال ذلك".

وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها بذلت جهوداً كبيرة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في حربها ضد مسلحي حماس، الذين تتهمهم بالتمركز في أماكن مثل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء. وتنفي حماس استخدام المدنيين في غزة دروعاً بشرية.

"أين أبي؟"

يعرض الفيلم موقف الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، اللذين يؤكدان أن العمليات العسكرية تستهدف المسلحين وحدهم، وأنهما يتخذان تدابير للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. لكن شهادات الجنود الذين أُجريت معهم المقابلات تقدم رواية مختلفة.

وقال أبراهام لبي بي سي: "إنهم لا يتحدثون عن عملية عسكرية دقيقة تُنفّذ بقصد تقليل المخاطر على المدنيين".

ويركز الفيلم على أنظمة تحديد الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي يقول المخرجان إنها تُستخدم لرصد الأهداف المحتملة وتقدير عدد الضحايا المدنيين المتوقع سقوطهم.

ومن بين الأنظمة التي يتناولها الفيلم نظام يُعرف باسم "أين أبي؟" (?Where's Daddy)، يقول المخرجان إنه يرسل تنبيهاً إلى ضباط الاستخبارات عندما يعود الشخص المستهدف إلى منزله. ويُزعم أن النظام يتعقّب أفراد عائلته أيضاً، أحياناً من خلال الهواتف المحمولة لدى الأطفال.

وقالت راشيل سزور إن نظام المراقبة يرصد محادثات تتضمن عبارات مثل "أين أبي؟" أو "متى سيصل؟"، قد تشير إلى أن الشخص المستهدف وصل إلى منزله.

وقال أبراهام لبي بي سي: "تسمعون في الفيلم عن أرقام نازا هذه. وتسمعون أن هناك تصريحاً واسع النطاق بقصف ما يصل إلى 20 مدنياً... إنها خوارزمية تحسب عدد الأشخاص الذين سيتعرضون للقصف في كل منزل".

وأضاف: "ما حدث فعلياً بعد السابع من أكتوبر هو أن آليات نازا هذه [...] جعلت قتل المدنيين أمراً طبيعياً وسمحت به، بدلاً من الحد منه".

تباين صارخ

يتناول فيلم "نازا" الحرب في غزة، لكنه لا يتضمن سوى القليل من المشاهد المصورة داخل القطاع. فمعظم أحداثه تدور ليلاً فوق أسطح مبانٍ في تل أبيب، وسط عمارات سكنية أنيقة ونوافذ مضاءة تعكس مظاهر الحياة اليومية المعتادة.

وتشكل هذه الصور تناقضاً صارخاً مع مشاهد الدمار في غزة، التي لا تبعد سوى 70 كيلومتراً إلى الجنوب، والتي تظهر في الدقائق الأخيرة من الفيلم.

وقالت راشيل سزور إنهما اختارا تل أبيب لأن كثيراً من الجنود وضباط الاستخبارات الذين تحدثا إليهم ينحدرون من المدينة، التي تضم مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت: "إنهم ينتمون إلى النخبة في المجتمع الإسرائيلي. وبعضهم يعتبر نفسه يسارياً".

ولكن كيف استطاع المخرجان إقناع هذا العدد الكبير من الجنود والضباط بالتحدث بهذه الصراحة عمّا فعله الجيش الإسرائيلي في غزة، وعن أفعالهم هم أنفسهم؟

يقول أبراهام إن بناء الثقة كان من أكبر التحديات التي واجهتهما.

وأضاف: "كان كثير منهم يشعرون بأنهم يشاركون في أمر خاطئ، وأنهم متورطون في جرائم أو في عمليات قتل لا مبرر لها".

وأشار إلى أن غياب التمحيص النقدي في جانب كبير من وسائل الإعلام الإسرائيلية ساعدهما على إجراء المقابلات.

وقال: "أخبرنا بعض الأشخاص الذين تحدثنا إليهم أنهم شعروا بأن أحداً لم يطرح عليهم هذه الأسئلة من قبل. وعندما فعلنا ذلك، وافقوا على التحدث".

وقد اشترطت جميع المصادر التي ظهرت في الفيلم عدم الكشف عن هوياتها.

وقال أبراهام: "إنهم يخاطرون كثيراً بالحديث إلينا. ولهذا السبب نحافظ على سرّية هوياتهم".

إثارة نقاش عام

منذ العرض الأول للفيلم في مهرجان البندقية السينمائي، يقول المخرجان إنهما تلقيا تهديدات عديدة بالقتل، ونعتَهما منتقدون في إسرائيل بالخائنَين.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الفيلم بأنه "فرية دم مروعة بحق أبنائنا وبناتنا"، بينما قال وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان إن المخرجَين "يكرهان إسرائيل".

وأصدر الجيش الإسرائيلي ردّاً مطولاً اتهم فيه الفيلم بتقديم "صورة مشوهة ومضللة وغير صادقة لآليات تخطيط الأهداف وتنفيذ الضربات في الجيش الإسرائيلي".

وقال إن الرواية التي يقدمها الفيلم تستند إلى "أخطاء واقعية جوهرية ناتجة عن تصوير للواقع ينطوي على تحريف وتلاعب".

وقال أبراهام إن صانعي الفيلم تواصلوا مع الجيش الإسرائيلي أكثر من عشر مرات خلال نحو ثلاث سنوات، وعرضوا عليه جميع الادعاءات الرئيسية التي يتضمنها الفيلم، رافضاً الاتهامات بأن تحقيقهم يفتقر إلى الدقة.

واعتبر أبراهام أن الغضب الموجّه إلى الفيلم يعكس إحجاماً أوسع داخل المجتمع الإسرائيلي عن مواجهة أفعال الجيش في غزة. وقال إن الوثائقي أثار مستوى من النقاش العام لم تشهده إسرائيل منذ بداية الحرب.

وأضاف: "ما رأيناه في [جزء كبير من] الإعلام الإسرائيلي كان إما تجاهلاً تاماً لهذه الجرائم أو تبريراً لها".

وختم قائلاً: "عندما يصبح القتل الجماعي للمدنيين أمراً طبيعياً ومقبولاً، تكون النتيجة حالة من الإنكار التام. نأمل أن يسهم هذا الفيلم في اختراق جدران الإنكار هذه داخل المجتمع الإسرائيلي".