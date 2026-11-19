خبرني - قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيداً من التصريحات خلال كلمته الافتتاحية في القمة الثلاثية التي تجمعه بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ.

وأشار ترامب إلى القدرات النووية للدول الثلاث، قائلاً إنها تتمتع بموقع فريد يتيح لها مناقشة سبل خفض عدد الأسلحة النووية في العالم.

وشدد على أهمية التعاون لمواجهة خطر الانتشار النووي في دول أخرى حول العالم، مضيفاً: "هذا ما نفعله في إيران.. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وانتقل ترامب بعد ذلك إلى الملف الأوكراني، مشيراً إلى أنه أجرى بالفعل "مناقشة مطولة" مع بوتين بشأن الحرب، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي، وكذلك الطرف الآخر، يرغبان في إنهاء الحرب.