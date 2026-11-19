في الخامسة فجرا تمر مكنسة عامل وطن على رصيف عمان، فيتصاعد غبار مبلل برائحة الأسفلت، ولا يلتفت أحد.

قبل أن يفتح الخباز بابه تنتهي الجولة الأولى، ويبقى على الرصيف أثر قوس رمادي.

يوم الاثنين 16 تشرين الثاني أوقفت وزارة العمل، بالقرار 49 لسنة 2026، تجديد تصاريح غير الأردنيين في مهنة عامل وطن، وحصرت الوظيفة بالأردنيين. كان وزير العمل قد قال في تصريح سابق إن التجديد في البلديات يتوقف من كانون الثاني 2026، وإنه لن يبقى فيها عامل نظافة غير أردني بحلول 2026. جاء القرار بعد نحو عشرة أشهر من ذلك الموعد.

قال ناطق الوزارة إن الوظائف في المهنة لدى البلديات وأمانة عمان قد تصل إلى نحو 4000، وإن العاملين فيها مشمولون بالضمان الاجتماعي. لم يتضح هل الرقم حجم المهنة كلها أم عدد الشواغر. والضمان معلومة عن الاشتراك، أما الراتب فلم يُنشر معه شيء.

منع التجديد لا يُخرج أحدا في يوم صدور القرار، فكل تصريح قائم يبقى إلى موعد انتهائه. تواريخ الانتهاء مسجلة عند الوزارة بحكم منح التصاريح، ولم يُنشر منها رقم.

قالت أمانة عمان عام 2016 إن عدد عمال الوطن والعاملين فيها نحو ستة آلاف، منهم 5202 أردنيون والبقية مصريون، وإن آخر تعيين لغير أردني في وظيفة عامل وطن كان سنة 2008. بحسبة تقريبية: نحو 87 بالمئة كانوا أردنيين قبل عشر سنوات. القوة العاملة التي يفتح القرار بابها للأردنيين كان أغلبها أردنيا أصلا!

إن بقي من الوافدين أحد، فقد كنس مدينة عمان ثمانية عشر شتاء على الأقل، وتصريحه هو الذي لن يُجدد. لا يرد له اسم في أي تصريح. لم يضع سياسة سوق العمل، كان يؤدي عملا يحتاج إليه كل من مر عليه. ومن حق الشاب الأردني أن يسأل: هل أجد في هذه المهنة أجرا يكفي أسرة، وساعات تحتمل، وحقوقا مكتوبة؟

في آب قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري أمام مجلس النواب إن نحو 6000 عامل مياومة في البلديات سيُثبتون على ثلاث دفعات، أولاها نحو 1900 والأخيرة في الربع الأول من العام المقبل.

ستة آلاف مياومة يُثبتون، وأربعة آلاف وظيفة تُفتح. رقمان من مسارين مختلفين، لا يُجمعان ولا يُطرح أحدهما من الآخر. لكن السؤال مشروع: كم من هؤلاء يكنس اليوم أصلا، وكم من الأربعة آلاف سيكون وجها جديدا؟ إحلال لا يضيف أردنيا جديدا يبدل الاسم ولا يبدل الواقع!

في نيسان قالت الأمانة إن العامل المنتقل إلى شركات الكنس لا يقل راتبه عن 500 دينار دون العمل الإضافي، وكان راتب عامل الوطن عندها يبدأ سنة 2016 بـ300. رقمان من سنتين مختلفتين وشكلي تعاقد مختلفين، لكنهما يكشفان أن الأجر قلب القصة. فمن صاحب العمل الذي حصره كتاب الاثنين: الأمانة، أم الشركة التي ستكنس باسمها؟ ومن يدفع، ومن يضمن، ومن يفصل؟

يقول معترض إن الأردنيين لن يقبلوا بالكنس. تجيب أرقام الأمانة نفسها: كان أغلب العاملين أردنيين قبل عشر سنوات، حين كان للوظيفة راتب وصندوق خدمات وتعويض نهاية خدمة. ويقول آخر إن الإغلاق يرفع كلفة النظافة، وجوابه رقم لم يُنشر: كلفة الأردني مقابل كلفة الوافد.

بلغت البطالة بين الأردنيين 21 بالمئة في الربع الثاني من 2026، ومن حقهم أن يعرفوا أين الشاغر، ومن يشغّل، وكم أجره.

أطلقت السعودية نطاقات في 2011، فصار الدخول إلى الوظيفة يُحصى بالألوان. أما البقاء فيها فلا لون له، ولا يقيسه إلا الراتب.

حين تغلق الدولة بابا ولا تعلن الأجر ولا صاحب العمل، فهي تمسك المكنسة من المنتصف، والمكنسة لا تكنس هكذا.

في سباق التتابع تسقط العصا عند التسليم!

اسم هذا الخطر عتبة البقاء: اللحظة التي يتجاوز فيها الأردني الجديد موسم عمله الأول. وموسمه الأول شتاء: خامسة فجرا، ومطر وبرد ومكنسة.

لن يحسم نجاح القرار عدد التصاريح التي توقفت، بل عدد من يبقى بعد الشتاء الأول. والأرقام الأساسية لم تُنشر بعد.

يكفي اقتراحان بكلفة ورقة واحدة: أن يذكر كل إعلان تعيين الأجر وساعات العمل وجهة العقد في سطره الأول، وأن تنشر الوزارة والأمانة والإدارة المحلية كل شهر أربعة أرقام: كم أردنيا عُيّن، وكم بقي، وكم غادر، وكم وافدا ما زال على الرصيف وإلى متى يمتد تصريحه.

الكلفة تنسيق بين وزارتين وبلديات كثيرة، والخطر أن يعلن الرقم تباطؤا مبكرا، لكن إخفاء التباطؤ لا يمنعه. المؤشر الأول رقم رسمي لعدد الوافدين الباقين؛ فإن نُشر زال أكثر الغموض، وإن طُوي بقي سؤال الإحلال معلقا.

غدا في الخامسة تمر المكنسة على الرصيف نفسه. قد تكون في يد وافد كنس ثمانية عشر شتاء، وقد تكون في يد أردني ينتظره شتاؤه الأول، والرصيف وحده يعرف من سيبقى!

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