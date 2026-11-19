ليس أصعب على الطفل من أن يعيش طفولته وهو مطالب طوال الوقت بأن يتصرف كالكبار؛ أن يخفي خوفه حتى لا يوصف بالضعف، وأن يتنازل عن أسئلته حتى لا يزعج أحدًا، وأن يتقن الصمت حين يكون في أمسّ الحاجة إلى الكلام، ثمة أطفال لا تنقصهم الألعاب بقدر ما تنقصهم مساحة آمنة يكونون فيها على طبيعتهم، دون أن يُحاسَبوا على مشاعر لم يتعلموا بعد كيف يفهمونها.

في العشرين من تشرين الثاني من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل، وهو اليوم الذي يرتبط بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، واعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وليس المقصود من هذه المناسبة أن نضيف تاريخًا إلى الروزنامة، أو أن نكتفي بعبارات التهنئة والأنشطة الاحتفالية، بل أن نعيد النظر في الطريقة التي ننظر بها إلى الأطفال، وفي مقدار ما نمنحهم من حقوق فعلية داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.

نحن كثيرًا ما نتحدث عن الطفل باعتباره مستقبل الوطن، وننسى أنه إنسان حاضر، له احتياجاته وكرامته وحقه في أن يُسمع ويُحترم، نطالبه بالتفوق، ونقيس نجاحه بعلاماته، ونقارن قدراته بقدرات أقرانه، وقد ننسى أن وراء كل نتيجة دراسية شخصية تتشكل، ومشاعر تتأثر، وموهبة قد لا تظهر في دفتر العلامات، ليس كل طفل متفوقًا في الحساب، وليس كل موهوب قادرًا على التعبير عن موهبته بالطريقة التي ننتظرها منه، وليس من العدل أن نضع جميع الأطفال في قالب واحد ثم نلوم من لم يتسع له ذلك القالب.

تبدأ المشكلة أحيانًا من عبارات نظنها عابرة: «أنت كبير، لا تبكِ»، «لا تجادل»، «انظر إلى ابن فلان»، «لماذا لا تكون مثل أخيك؟»، قد تبدو هذه الكلمات بسيطة في لحظتها، لكنها تترك في نفس الطفل أسئلة لا يعرف كيف يطرحها: هل يحق لي أن أحزن؟ هل أستطيع أن أخطئ؟ هل يحبني أهلي كما أنا، أم كما يريدونني أن أكون؟ ومع تكرار المقارنات والتوقعات، قد يتعلم الطفل إرضاء الآخرين قبل أن يتعلم فهم نفسه.

ولا يعني احترام الطفولة أن نترك الأطفال بلا توجيه أو مسؤولية، فالتربية تحتاج إلى حدود واضحة، وإلى قواعد تحمي الطفل وتساعده على التمييز بين الصواب والخطأ، لكن الفرق كبير بين أن نربي الطفل وأن نكسر إرادته، وبين أن نعلّمه الانضباط وأن نحرمه من حقه في السؤال، وبين أن نصحح سلوكه وأن نجعله يشعر بأنه أقل قيمة بسبب خطأ ارتكبه، فالطفل الذي يخاف من الاعتراف بخطئه لا يتعلم المسؤولية بالضرورة، بل قد يتعلم إخفاء الحقيقة خوفًا من العقاب.

وتتحمل المدرسة مسؤولية لا تقل عن مسؤولية الأسرة، فهي ليست مكانًا لتلقين المعلومات وإجراء الامتحانات فحسب، بل بيئة يعيش فيها الطفل جزءًا أساسيًا من يومه، وتتكون فيها علاقته بنفسه وبالآخرين، المدرسة التي تنصت إلى طلابها، وتحترم اختلافاتهم، وتواجه التنمر، وتتيح لهم المشاركة، تمنحهم خبرات تتجاوز حدود الكتب والمناهج، أما المدرسة التي لا ترى في الطالب إلا رقمًا في سجل أو علامة في كشف النتائج، فإنها تفقد جانبًا مهمًا من رسالتها التربوية.

وتزداد مسؤوليتنا في زمن تتسارع فيه وسائل الاتصال، وتتعدد فيه مصادر التأثير على الأطفال، فالشاشات قد تفتح أمامهم أبواب المعرفة، لكنها قد تعرضهم أيضًا لمحتوى لا يناسب أعمارهم، أو تجعلهم أسرى المقارنة والمظاهر والبحث عن القبول الافتراضي، ولا يكفي أن نمنع أو نراقب؛ علينا أن نتحاور، ونشرح، ونبني الثقة التي تجعل الطفل يلجأ إلى والديه أو معلمه عندما يواجه أمرًا يقلقه، بدل أن يواجهه وحده.

إن حقوق الطفل لا تتحقق بالشعارات، بل بتفاصيل الحياة اليومية: وجبة آمنة، وتعليم جيد، ورعاية صحية، وحماية من العنف والإهمال والاستغلال، وفرصة للعب والتعبير والمشاركة، وتتحقق أيضًا حين نكف عن مطالبة الأطفال بأن يكونوا نسخًا مصغرة منا، وحين نمنحهم حقهم في النمو وفق قدراتهم واحتياجاتهم، لا وفق استعجالنا لنتائجهم.

في اليوم العالمي للطفل، لا نحتاج إلى أن نسأل الأطفال ماذا يريدون في احتفال عابر ثم نعود إلى تجاهل أصواتهم؛ نحتاج إلى أن نصغي إليهم في الأيام العادية، وأن نراجع كلماتنا وقراراتنا وتوقعاتنا، فالطفولة ليست مرحلة ينبغي اختصارها للوصول سريعًا إلى النضج، وليست اختبارًا دائمًا لإرضاء الكبار.

ربما يكون أجمل ما نقدمه للطفل أن نسمح له بأن يعيش عمره كما ينبغي: أن يلعب دون شعور بالذنب، وأن يسأل دون خوف، وأن يخطئ فيتعلم، وأن ينجح دون أن يصبح النجاح شرطًا لاستحقاق المحبة، فالأطفال لا يحتاجون إلى عالم يطالبهم بأن يكبروا بسرعة، بل إلى عالم يعرف كيف يحمي طفولتهم حتى تنضج أحلامهم في وقتها.