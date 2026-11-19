خبرني - أعلن كابيتال بنك عن تقديم رعايته البلاتينية لحفل إطلاق الدورة الحادية عشرة للأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية لعام 2026، الذي نظّمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، ورعاه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور مندوباً عن سمو الأميرة منى الحسين.

وتأتي هذه الرعاية ضمن جهود البنك الرامية إلى المبادرات الوطنية التي تسهم في تطوير القطاعات الحيوية في المملكة، إذ تكمن أهمية المبادرة في أنها تتيح للمؤسسات الصحية تبادل الخبرات والاستفادة من الحلول التي طوّرتها لتحسين سلامة المرضى وتسهيل وصولهم إلى خدمات الرعاية.

وشملت الدورة الجديدة أربع فئات من المؤسسات الصحية، هي المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومؤسسات التشخيص وغيرها من المؤسسات الصحية. وحدّد المجلس ثلاثة أهداف لكل فئة، كان من بينها هدف مشترك لحماية العاملين في القطاع الصحي من المخاطر المهنية والإرهاق وتعزيز سلامتهم النفسية. وجاءت الدورة امتدادًا للمبادرة التي أطلقها المجلس عام 2009 لتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى في الأردن.

وفي ختام الحفل، كرّم وزير الصحة المؤسسات الصحية الفائزة والمشاركة في الدورة السابقة. وثمّنت الرئيسة التنفيذية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية، سلمى جاعوني، دعم رعاة الحفل، مشيرةً إلى أنه أسهم في تمكين المجلس من مواصلة تنفيذ المبادرة وإتاحتها للمؤسسات الصحية دون مقابل.