خبرني - توقع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أوصمان ديون، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، وارتفاع معدل النمو إلى 3.1% العام المقبل، مؤكدا أن الأردن تمكن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات رغم الضغوط الإقليمية الكبيرة والصدمات المتتالية التي تعرض لها.

وقال ديون، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الخميس، إن أداء الاقتصاد الأردني يقدم نموذجا قويا للقدرة على الصمود في منطقة تواجه ظروفا بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم ظلت تحت السيطرة، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 26.1 مليار دولار بنهاية حزيران الماضي.

وأضاف أن هذه النتائج تحققت رغم تعرض الأردن لصدمات متتالية، بدءا من استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، مرورا بجائحة كورونا، وصولا إلى الصراعات الإقليمية.

وأوضح أن الصناعات التحويلية والزراعة والصادرات وحوالات المغتربين أسهمت في الحد من آثار الضغوط التي تعرضت لها قطاعات السياحة والتجارة والطاقة، ما مكن الاقتصاد الأردني من مواصلة النمو في ظروف كان من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ حاد في اقتصادات العديد من الدول.

وأكد ديون أن الأردن تمكن من الحفاظ على استقراره ومواصلة تنفيذ الإصلاحات رغم الظروف الصعبة والضغوط الكبيرة.

- تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات وفرص عمل

وقال ديون إن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن توفر الإطار الناظم للمرحلة المقبلة، التي ينبغي أن تركز على التنفيذ وضمان ترجمة الإصلاحات إلى نتائج ملموسة للشركات والمواطنين.

وأشار إلى أن الإصلاحات المتعلقة بالتراخيص والمنافسة ودمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي وأسواق العمل والمرافق العامة والحكومة الرقمية تسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات المنتجة، وتقوية الشركات، وتحسين الخدمات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن شراكة مجموعة البنك الدولي مع الأردن تركز بشكل متزايد على دعم تنفيذ هذه الأولويات وتحقيق نتائج ملموسة.

- 700 مليون دولار لدعم النمو والتنافسية

وكشف ديون عن ارتفاع قيمة تمويل مجموعة البنك الدولي ضمن سلسلة عمليات تمويل سياسات التنمية لدعم النمو والتنافسية في الأردن من 400 مليون دولار في السنة المالية 2025 إلى 700 مليون دولار في السنة المالية 2026.

وأوضح أن البرنامج يركز على تحسين البيئة الممكنة للأعمال وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل.

وفيما يتعلق بمستقبل الشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأردن، أكد ديون أن الشراكة تركز بشكل متزايد على التنفيذ وتحقيق النتائج، من خلال الجمع بين المشورة المتعلقة بالسياسات والتمويل والخبرات الفنية والحلول المرتبطة بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن أولويات مجموعة البنك الدولي في الأردن تشمل تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار وتوفير فرص العمل، وتعزيز الخدمات والبنية التحتية الحيوية، ودعم القدرة على الصمود، بهدف تحقيق تحسينات ملموسة للشركات والمواطنين.

- دعم التشغيل والتكنولوجيا والصناعة

وقال ديون إن محفظة مشاريع البنك الدولي في الأردن تشمل أيضا مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، البالغة قيمته 200 مليون دولار، الذي يركز على توفير فرص العمل وتطوير المهارات.

وأوضح أن المشروع يدعم 15 ألف طالب لتطوير مهاراتهم الرقمية، إلى جانب إعداد منهاج رقمي يستهدف 300 ألف طالب في المدارس الحكومية، وإنشاء عدد من المراكز التكنولوجية في المناطق الأقل حصولا على الخدمات.

وأضاف أن مجموعة البنك الدولي تدعم أيضا توفير فرص العمل وريادة الأعمال والتكنولوجيا والشركات المنتجة من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة، البالغة قيمته 85 مليون دولار.