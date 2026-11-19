خبرني - ليست كل المشاريع الكبرى تلك التي تُقاس بحجم ما تنفقه الدولة عليها، أو بطول المسافة التي تقطعها، أو بحجم المنشآت التي تُقام لتنفيذها. بعضها يحمل دلالة أبعد من ذلك؛ لأنه يكشف كيف تفكر الدولة في مستقبلها، وإلى أي مدى تستطيع أن تتخذ قرارات اليوم وهي تدرك أن نتائجها الحقيقية قد لا تظهر إلا بعد سنوات.

من هذه الزاوية، يمكن قراءة إطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه في العقبة. فالمشهد لا يتعلق فقط بتحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى عمّان، ولا بإضافة مصدر جديد إلى منظومة المياه الأردنية، بل بتجربة وطنية تطرح سؤالاً مهماً: هل تستطيع الدولة أن تفكر وتخطط وتنفذ لمستقبل يتجاوز المدى الزمني للحكومات والقرارات الآنية؟

استثمار في المستقبل يتحدى الزمن

في بلد يواجه تحديات مائية متراكمة، يصبح الاستثمار في مشروع بهذا الحجم أكثر من استجابة لأزمة قائمة؛ إنه قرار يضع المستقبل ضمن أولويات الحاضر. فالمشروع، الذي يستهدف إنتاج نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ونقلها عبر مسافة تقارب 417 كيلومتراً من العقبة إلى عمّان، لا يُنتظر أن يبدأ ضخ مياهه قبل نهاية عام 2030. وهذا يعني أننا أمام قرار تُتخذ مسؤولياته اليوم، فيما ينتظر المجتمع ثماره في المستقبل.

وهنا تكمن الفكرة التي تستحق التوقف عندها: المشاريع الاستراتيجية لا تختبر قدرة الدولة على البدء فحسب، بل تختبر قدرتها على الاستمرار. فبين لحظة إطلاق المشروع ولحظة وصول المياه إلى المنازل، هناك سنوات من العمل والالتزامات والتنسيق المؤسسي، وهناك حاجة إلى أن تظل الأولويات الوطنية ثابتة، وأن تتحول الخطط إلى نتائج، بعيداً عن تبدل الإدارات وتغير المسؤوليات.

ولعل هذا هو المعنى الأعمق لمفهوم الدولة التي تفكر بالمستقبل؛ أن تكون قادرة على اتخاذ قرار لا تبحث عن مردوده السريع، بل عن أثره الممتد في حياة الأجيال القادمة.

ما بين الإنجاز الهندسي والأثر اليومي

لكن ثمة جانباً آخر لا يقل أهمية؛ فنجاح المشروع لن يُقاس فقط بقدرة المحطات على إنتاج المياه، أو الأنابيب على نقلها، بل بما سيحدث في حياة المواطن عندما تتحول هذه المنظومة الهندسية إلى خدمة يلمسها في منزله، وفي استقراره، وفي قدرته على التخطيط لحياته دون أن تبقى المياه هاجساً يومياً.

فالمواطن لا ينتظر أرقام الإنتاج، بل ينتظر أن يرى انعكاسها على واقعه. وبين الإنجاز الهندسي والأثر الاجتماعي مسافة لا تقل أهمية عن المسافة التي سيقطعها الناقل من العقبة إلى عمّان.

تحدي الإدارة وتقليل الفاقد

ومن هنا، فإن المشروع يفتح أيضاً باباً لمسؤولية موازية، تتمثل في كفاءة إدارة المياه، والحد من الفاقد، وتطوير شبكات التوزيع، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة هذا المورد، حتى لا تتحول زيادة الإنتاج إلى مجرد معالجة لجزء من المشكلة دون معالجة أسباب أخرى مرتبطة بها.

إن قيمة الناقل الوطني لا تكمن فقط في المياه التي سيحملها، بل في الفكرة التي يقف خلفها: أن بناء المستقبل يتطلب قرارات تتجاوز إيقاع اللحظة، وأن بعض الإنجازات لا يكتمل معناها عند إطلاقها، بل عندما تصل نتائجها إلى الناس.

فالأنابيب قد تعبر الجغرافيا، لكن ما يصنع الفرق حقاً هو أن تعبر الدولة الزمن، وتحافظ على التزاماتها، وتحول رؤيتها للمستقبل إلى واقع يعيشه المواطن. وهذا، في النهاية، هو المعيار الأهم لأي مشروع وطني كبير: ليس كيف بدأ، بل ماذا سيترك بعد أن يكتمل.