خبرني - نعى نادي الوحدات الحارس الأسبق لفريق كرة القدم زاهر النمري.

ودعا النادي الله للفقيد بالرحمة ، وان ويسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من هو النمري :

ومثل النمري نادي الوحدات في أواخر السبعينيات وحتى منتصف الثمانينات ، وكان ضمن الفريق الذهبي الذي فاز بأول لقب دوري في تاريخ النادي .

وكان النمري يلقب بالنمر ، والحارس الطائر.

تفاصيل الوفاة والدفن والعزاء

وانتقل النمري الى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض في القدس الشريف.

وسيشيع جثمانه اليوم الخميس بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ من المسجد الأقصى إلى مثواه الأخير.

تقبل التعازي ايام الْخَمِيسُ وَالْجُمُعَةُ وَالسَّبت من بعد العصر في قَاعَةُ الزَّهْرَاءِ في الْقُدْسُ ، شَارِعُ الزَّهْرَاءِ، مُقَابِلَ مَرْكَزِ يَبوسَ الثَّقَافِيِّ.