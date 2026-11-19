خبرني - التقى رئيس الوزراء جعفر حسان، الخميس، خلال أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي في البحر الميت، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وثمن رئيس الوزراء الشراكة القائمة مع البنك، ومساهماته في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون في مختلف المجالات.

وسيشهد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي توقيع عدد من الاتفاقيات التي يدعمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تشمل تمويلا بقيمة 55 مليون دولار لتمويل إعادة تأهيل محطة الشلالة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتوسعتها، بمشاركة تمويلية من الاتحاد الأوروبي من خلال منحة استثمارية بقيمة 11.4 مليون يورو، إلى جانب تقديم دعم استشاري بقيمة 150 ألف يورو لإقامة مركز العقبة الرقمي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل الاتفاقيات التي يدعمها البنك أيضا تقديم تمويل بقيمة 10 ملايين دولار للبنك الأردني الكويتي، ضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، لدعم توسيع محفظة الإقراض الأخضر لديه، إضافة إلى تمويل تجاري بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز التجارة من خلال برنامج ضمانات تمويل التجارة والتسهيلات الائتمانية.



كما يساهم البنك في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه مع شركة ميريديام بمبلغ 475 مليون دولار، إضافة إلى 38 مليون دولار من صندوق المانحين الأخضر (HIPCA) التابع للبنك والممول من كندا وفنلندا.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما يعزز دور الأردن الاقتصادي والاستثماري على مستوى المنطقة.

من جهتها، أكدت باسو الحرص على تعزيز الشراكة مع الأردن، ومواصلة دعم البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية في المملكة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر أكثر من 2.5 مليار يورو في الأردن منذ بدء عملياته عام 2012، من خلال 91 مشروعا، فيما تضم محفظته الاستثمارية النشطة 68 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو، وتشكل الاستثمارات في رأس المال 12 بالمئة من هذه المحفظة.

وبلغت استثمارات البنك في الأردن خلال عام 2025 نحو 201 مليون يورو، فيما ارتفعت استثماراته خلال عام 2026 حتى تاريخه إلى 734.5 مليون يورو.