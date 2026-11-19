خبرني - نظّمت عمادة كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، محاضرة توعوية بعنوان «منتجات التبغ والتدخين: المخاطر الصحية وسبل الوقاية»، وذلك ضمن حملة «لا تختار هالطريق»، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة والتعريف بمخاطر استخدام منتجات التبغ والتدخين.

وحضر المحاضرة عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، ونائب العميد الدكتور محمد الوحش، إلى جانب عدد من طلبة الكلية.

وتناولت المحاضرة أنواع منتجات التبغ والتدخين، والمخاطر الصحية المترتبة على استخدامها، وانعكاساتها السلبية على صحة الفرد والمجتمع، كما سلطت الضوء على أهمية الوقاية والابتعاد عن هذه المنتجات، ودور التوعية والتثقيف الصحي في الحد من انتشارها، وتشجيع الشباب على تبنّي أنماط حياة صحية وسليمة.

و أكد الأستاذ الدكتور علاء الحسبان أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة التوعوية في ترسيخ الثقافة الصحية لدى الطلبة وتعزيز وعيهم بالمخاطر الناجمة عن التدخين ومنتجات التبغ، مشيراً إلى حرص الكلية على توطيد تعاونها مع المؤسسات الصحية الوطنية، وفي مقدمتها مؤسسة الحسين للسرطان، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من الأمراض والحد من السلوكيات الصحية الضارة. كما أشار إلى أهمية دور طلبة الصيدلة في نشر الوعي الصحي ونقل المعرفة العلمية إلى أفراد المجتمع، بما يعزز مسؤوليتهم المهنية والمجتمعية.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص كلية الصيدلة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع، من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة، وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من الإسهام في نشر الثقافة الصحية والوقاية من الأمراض، وترسيخ السلوكيات الصحية الإيجابية.