خبرني - في إطار حرص كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز المعرفة القانونية لدى الطلبة، وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية، نظمت الكلية باشراف الدكتورة سوار معايطة محاضرة قانونية بعنوان «قانون العمل بين الواقع والتطبيق»، قدمتها المحامية الأستاذة ناديا العربي.

وتناولت المحاضرة أبرز الإشكاليات العملية التي تواجه تطبيق قانون العمل، مستعرضةً التطبيقات القضائية وأحكام المحاكم المتعلقة بالمنازعات العمالية، ودور القضاء في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وضمان العدالة في علاقات العمل.

كما شكلت المحاضرة فرصة للطلبة للتعرف إلى الجوانب العملية للقضايا العمالية، وتعميق فهمهم للتشريعات الناظمة لعلاقات العمل، والاستفادة من الخبرات المهنية والقضائية في هذا المجال.