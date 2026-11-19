خبرني - ينظم قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، يوم بعد غد السبت، فعالية بعنوان "ماراثون السينما" للعام الرابع على التوالي.

ويعد ماراثون السينما حدثا سنويا ومحطة ثابتة لعشاق السينما والفنون البصرية، إذ يتيح للجمهور تجربة مشاهدة استثنائية تجمع عدداً من الأفلام المؤثرة ضمن تيمة فنية وفكرية واحدة، ويستقطب في كل دورة جمهوراً متزايداً من المهتمين بالسينما العالمية.

ويتضمن الماراثون عرض أربعة أفلام بارزة تنتمي إلى عالم الأنيمي، تبدأ بالفيلم الياباني الشهير "أكيرا" للمخرج كاتسوهيرو أوتومو، الذي يُعد من أكثر أفلام الخيال العلمي تأثيراً في تاريخ الأنيمي ويستعرض صراعاً بين الصداقة والقوة المطلقة في مدينة نيو-طوكيو المستقبلية التي تواجه تهديداً وجودياً.

وبعدها ينتقل برنامج الماراثون إلى المخرج ساتوشي كون في فيلم "أزرق مثالي" وهو فيلم نفسي مشوّق يتناول تأثير الشهرة على الهوية الفردية، ويُعد من أكثر أعمال كون تأثيراً وإثارة للنقاش النقدي، أما فيلم "ممثلة الألفية" الذي سيعرض لاحقا فيقدم قصة إنسانية شاعرية تمزج بين الذاكرة والحب والسينما، من خلال رحلة ممثلة تستعيد محطات حياتها وأفلامها في سرد بصري مبتكر.

واخر الأفلام التي سيتم عرضها للمخرج ساتوشي كون فيحمل عنوان "بابريكا"، الذي يأخذ المشاهد إلى عالم تتداخل فيه الأحلام والواقع، في تجربة بصرية مدهشة ألهمت العديد من أعمال السينما العالمية المعاصرة.

أخصائية السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان هدى قمحية، أشارت إلى أن الماراثون يأخذ الجمهور في رحلة سينمائية تمتد بين الخيال العلمي والإثارة النفسية والدراما الإنسانية، حيث تتقاطع موضوعات الهوية والذاكرة والأحلام والواقع في أعمال عُرفت بأسلوبها البصري المبتكر وسردها غير التقليدي، ما جعلها مراجع أساسية في تاريخ الأنيمي الياباني الحديث.

وأكدت قمحية أن ساتوشي كون أحد أكثر المخرجين تأثيراً في صناعة الرسوم المتحركة، إذ نجح خلال مسيرته القصيرة في تقديم أعمال تجاوزت حدود الأنيمي التقليدي، وحظيت بإشادة نقدية واسعة لما تطرحه من أسئلة فلسفية ونفسية عميقة، فضلاً عن لغتها السينمائية الفريدة التي ألهمت العديد من صناع السينما حول العالم.

وبينت أن فعاليات الماراثون لا تقتصر على عروض الأفلام فقط، بل تتضمن أيضاً مسابقات ونقاشات تفاعلية حول الأعمال المعروضة وأبرز القضايا الفنية والفكرية التي تطرحها، إلى جانب معرض مستوحى من ثيمة الأفلام المشاركة، ومجموعة من الفعاليات الجانبية المصممة لتوفير تجربة سينمائية ممتعة للجمهور.

ويستهدف الماراثون الفئة العمرية من 16 عاماً فما فوق، في يوم حافل بالسينما والثقافة والتفاعل بين محبي الفن السابع والأنيمي الياباني.