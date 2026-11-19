خبرني - يتابع مركز وسم الإقليمي تطورات حالة جوية إقليمية جديدة يتوقع أن تبدأ خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، حيث تشير التوقعات إلى تأثر مناطق واسعة من الشرق الأوسط بسلسلة من المنخفضات الجوية المتعاقبة، والتي قد تصنف كأقوى حالة جوية منذ بداية الموسم الحالي.

وتتزامن هذه المنخفضات مع موجة برد حادة وغير اعتيادية مقارنة بهذا الوقت من العام، ناتجة عن عوامل مناخية عالمية استثنائية.

تأثيرات المنخفضات الجوية على الأردن وبلاد الشام

في الأردن، تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المتقلبة والتفاوت الحراري خلال الأيام المقبلة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتجدد زخات الأمطار على فترات.

ومن المتوقع أن تتعمق سلسلة المنخفضات الجوية خلال الأسبوع الأخير من الشهر، مصحوبة بهطولات غزيرة وأجواء باردة إلى باردة جداً.

كما يراقب المركز اقتراب موجة قطبية مبكرة جداً ستتمركز فوق الأراضي التركية نهاية الشهر وبداية الشهر المقبل.

وفي السياق ذاته، تستمر الأمطار الغزيرة أحياناً على شمال غرب سوريا ولبنان، وتمتد تدريجياً نحو فلسطين والأردن خلال منتصف ونهاية الأسبوع المقبل، بينما تشهد فلسطين انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة مع زيادة تأثير المنخفضات الجوية لاحقاً.



توقعات الطقس في السعودية والعراق

تشهد السعودية هطول أمطار في أجزاء متفرقة من شمال الرياض والقصيم وحائل ومكة وعسير وجازان والباحة والطائف، مع تركيز الغزارة نحو مكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ومن المتوقع تأثر غرب السعودية وسواحل البحر الأحمر ووسط وشمال المملكة بحالة ماطرة غزيرة خلال الأسبوع الأخير من الشهر.

أما في العراق، فيستمر هطول زخات الأمطار خلال اليومين المقبلين، مع ترقب حالة ماطرة غزيرة خلال الأسبوع الأخير من الشهر، حيث سيصدر المركز كافة التفاصيل تباعاً مع اقتراب الفترة الزمنية.