خبرني - وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والمفوضة الأوروبية لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسا ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيليوتي اتفاقيات تعاون مشترك بهدف تمويل أوروبي بقيمة 250 مليون يورو.

ويتضمن الاتفاق قرضا ميسرا بقيمة 200 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتمويل متطلبات البنية التحتية الاستراتيجية اللازمة لنقل المياه وتخزينها وتوزيعها في مختلف أنحاء المملكة.

ويعكس الدعم الأوروبي الثقة بالشراكة مع الأردن وبأهمية مشروع الناقل الوطني، كما يؤكد التزام المؤسسات الأوروبية بمساندة الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة تحديات شح المياه وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، وضمان تكامل البنية التحتية القائمة مع الإمدادات الجديدة.

ويأتي هذا التطور ضمن جهود الحكومة الأردنية ووزارة المياه والري لحشد التمويل الدولي وتوسيع قاعدة الشركاء التنمويين، بما يدعم تنفيذ المشروع ويعزز الأمن المائي للأجيال المقبلة.

وبحث أبو السعود، مع وفد إسباني برئاسة المدير العام في وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية، خوان لويس خيمينـو، وبحضور السفير الإسباني لدى الأردن خوسيه لويس باردو كويردو، آفاق التعاون المشترك وفرص تطوير الشراكة بين البلدين.

وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاع المياه، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الإسبانية في دعم المشاريع المائية، بما ينسجم مع أولويات الأردن في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي.

ويأتي اللقاء في إطار جهود المملكة لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية في قطاع المياه.