خبرني - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة والصين مهتمتان بضمان نقل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال ترمب خلال لقائه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة والصين مهتمتان بضمان تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وبألا تتمكن إيران من امتلاك أسلحة نووية.

كما أضاف: "نحن نتمسك بموقف حازم جداً بشأن هاتين المسألتين".



إلى ذلك، أشار ترمب إلى أنه أجرى، مساء أمس، محادثات مطولة مع شي استمرت ساعتين، تناولت بالتفصيل القضايا المدرجة على جدول أعمال لقائهما اليوم. وخلص إلى القول "لقد بحثنا بعض المسائل التي سنتناولها الآن، وأعتقد أن اجتماعنا سيكون مثمراً للغاية".

"علاقات مستقرة"

من جهته، قال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي خلال لقائهما الثالث هذه السنة إن العلاقات الصينية الأميركية "مستقرة بصورة إجمالية وتطورت بشكل مؤات".

كما أضاف شي قبل قمة ثلاثية تجمع الرئيسين بنظيرهما الروسي فلاديمير بوتين، إن "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بقيت مستقرة بصورة إجمالية وتطورت بشكل مؤات، ما عاد بفوائد ملموسة على شعبي البلدين وأحل استقرارا ويقينا في العالم".

أتت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يعقد ترامب اجتماعا ثلاثيا بعد ظهر اليوم مع شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وستطرق تلك القمة التي وصفت بالتاريخية بين الزعماء الـ 3 إلى الملف الأوكراني، والحرب على إيران، فضلاً عن السلاح النووي.

بينما شبه بعض المحللين هذه القمة بـ "مؤتمر يالطا" التاريخي، وذلك من زاوية سعي القوى الكبرى لإعادة رسم خرائط النفوذ والتوازنات العالمية، رغم الفوارق الجوهرية بين الحدثين.