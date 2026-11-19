خبرني - تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقارير عن تحركات عسكرية ومقترحات إسرائيلية لتوسيع المواجهة، في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحا إسرائيليا لشن حرب على إيران تستمر ما بين 4-7 أيام، وفقاً لصحيفة "هآرتس".

ونقلت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه شن حرب تستمر هذه المدة، مشيرة إلى أن ترمب يدرس المقترح، في حين كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، رومان غوفمان، دعا خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أميركيين في واشنطن الأسبوع الماضي إلى تنفيذ ضربات أميركية إسرائيلية مشتركة ضد إيران.

وبحسب المصدرين، التقى غوفمان مسؤولين في الإدارة الأميركية، من بينهم مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف، وأطلعهم على معلومات استخباراتية إسرائيلية تتعلق بإيران وبرنامجها النووي، الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية للمساعي الدبلوماسية الجارية بين واشنطن وطهران.

وفي السياق، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين أميركيين أن حاملة الطائرات الأميركية "جورج واشنطن"، المتمركزة في منطقة الخليج، غادرت المنطقة، في حين أشارت تقارير إلى مغادرة إحدى مجموعات حاملات الطائرات القتالية الأميركية الثلاث الموجودة في منطقة الخليج العربي.

وعلى صعيد التطورات في مضيق هرمز، أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن اصطدام مقذوف مجهول المصدر بناقلة نفط في المضيق، دون وقوع خسائر بشرية.

من جهته، أعلن الجيش الإيراني اندلاع حرائق في 3 ناقلات نفط وصفها بأنها مخالفة، إثر اصطدامها بألغام بحرية شرقي مضيق هرمز منذ صباح الأربعاء، موضحا في بيان أن الناقلات كانت تحاول عبور المنطقة المحظورة مع إطفاء أجهزة الملاحة الخاصة بها.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مراقبة مضيق هرمز والسيطرة عليه تقعان بيد القوات المسلحة الإيرانية، مشددا على أن فتح المضيق مرهون بقبول الشروط الإيرانية، كما نفى صحة تقارير تحدثت عن عبور 20 مليون برميل من النفط يوميا عبره.

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيده أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، متعهدا بالقضاء على إيران إذا نفذت هجوما على الولايات المتحدة، ومؤكدا أن القوات الأميركية ستبقى في المنطقة وأن واشنطن ستنهي الصراع مع طهران "بطريقة أو بأخرى."

وقال ترمب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة الصين أو روسيا لإنهاء الصراع مع إيران.

وفي سياق متصل، نقل ترمب عن الرئيس الصيني وجود توافق بين الجانبين على ضرورة ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وذلك في إطار المباحثات المتعلقة بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة.