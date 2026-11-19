خبرني - في إنجاز جديد يعزز جهود الأردن في تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وقّع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، و رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو-باسو اتفاقية دعم وتمويل مشروع محطة الشلالة لمعالجة مياه الصرف الصحي، من خلال حزمة تمويلية تضم تمويل ميسر بقيمة (55) مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة (11.4) مليون يورو (نحو 13 مليون دولار) وبتكلفة اجمالية تصل الى 68 مليون دولار.

يهدف المشروع إلى تأهيل وتطوير المحطة القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من (13,700) متر مكعب يومياً إلى (30,500) متر مكعب يومياً، بما يعزز قدرتها على استيعاب التدفقات المتزايدة من مياه الصرف الصحي، حيث تشمل التوسعة تصميم وبناء تشغيل وحدات معالجة جديدة بالإضافة لوحدات المعالجة القائمة، والذي سيؤدي رفع الكفاءة التشغيلية للمحطة وزيادة انتاج الطاقة من خلال الغاز الحيوي، ويسهم المشروع في تزويد اكثر من 26 الف متر مكعب يوميا من المياه المستصلحة وفق اعلى المواصفات الفنية والنوعية لأغراض الزراعة.

ويجسد المشروع نموذجاً للتعاون الأردني الأوروبي والدولي في دعم المشاريع ذات الأثر التنموي المستدام، وتحويل التمويلات والشراكات إلى بنية تحتية وخدمات أفضل للمواطنين حيث أن شراكة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي شراكة طويلة الأمد في الأردن، حيث قدّما من خلالها الدعم للاستثمارات في قطاعات معالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والطاقة المستدامة، والتمويل الأخضر، وتنمية المشاريع الصغيرة.كما بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في الأردن عام 2012، ومنذ ذلك الحين استثمر أكثر من 2.5 مليار يورو في 91 مشروعاً في مختلف أنحاء المملكة، وقد وُجّه ما نسبته 75% من هذه الاستثمارات إلى القطاع الخاص.