خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص، بعد ضبط كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة وسلاحين ناريين داخل مركبة كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تتبعوا المركبة، بعد ورود معلومات تؤكد قيام الأشخاص الثلاثة بنقل كمية من المواد المخدرة باتجاه العاصمة عمّان.

وأضاف أن القوة الأمنية داهمت المركبة وألقت القبض على الأشخاص الثلاثة، وعثرت خلال تفتيشها على كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى سلاحين ناريين.