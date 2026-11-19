خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأيام القليلة الماضية وبعد جهود أمنية واستخبارية وجمع للمعلومات حول عدد من تجّار المواد المخدرة تمكنوا من الإطاحة ب ١٣ تاجراً منهم خلال تعاملهم مع عدد من القضايا النوعية.

وفي التفاصيل: أكّد الناطق الإعلامي أن كافّة القضايا التي تم التعامل معها تمثلت بقضايا الاتجار، حيث تم التعامل في محافظة العاصمة مع ٤ قضايا، أكبرها كانت الإطاحة ب ٣ تجّار بعد مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وضُبط بحوزتهم ١٥ كيلو غرام من مادة الماريجوانا المخدرة و ٥ كفوف حشيش و ٢٥٠ غم من مادة الكريستال القاتلة، فيما دوهم تاجر آخر في العاصمة في القضية الثانية أثناء وجوده داخل مركبته لنقل وبيع كمية من المواد المخدرة وألقي القبض عليه وعثر بحوزته على ٢٤ كف حشيش، فيما جرى في القضية الثالثة في العاصمة مداهمة تاجرَين اثنين للمخدرات داخل إحدى المركبات وضبط ٦ كفوف حشيش بحوزتهما ،وفي آخر القضايا في العاصمة دوهمت إحدى الشقق التي استخدمها أحد تجّار المخدرات لإخفاء المواد المخدرة حيث ألقي القبض عليه وضبط بحوزته ٦ كفوف حشيش وسلاح ناري .

وفي لواء الرويشد تمكّن العاملون في الإدارة بعد عمليات رصد وتتبع لتاجرَين اثنين للمخدرات يعدّان من النشطين في نشر وبيع تلك السموم وتوزيعها على المروجين، حيث جرى قبل أيام وخلال ما تم جمعه من معلومات والتأكد من قيامهما بنقل كمية كبيرة من المخدرات من أجل بيعها، حيث وضعت الكمائن اللازمة وجرى اعتراض المركبة التي كانا يستقلانها وجرى إلقاء القبض على أحدهما فيما لاذ الآخر بالفرار والبحث جارٍ عنه، وبتفتيش المركبة التي كانا يستقلانها ضُبط بداخلها ٢٦٠٠٠ حبة مخدرة.

وعلى الطريق الصحراوي دوهمت إحدى المركبات بداخلها ٣ أشخاص بعد تتبعهم والتأكد من قيامهم بنقل كمية من المواد المخدرة باتجاه العاصمة، حيث ألقي القبض على ثلاثتهم وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها على ١ كيلو من مادة الكريستال القاتلة وسلاحين ناريين.

وفي محافظة معان جرت مداهمة أحد تجار المواد المخدرة وضبط بحوزته ٢٢ كف حشيش، وفي آخر القضايا في الأغوار الجنوبية جرى بعد جهد استخباري من تحديد مكان تواري أحد المطلوبين الخطرين والمطلوب بقضايا التعاون والارتباط مع شبكات إقليمية لتهريب المخدرات والاتجار بها، فقد جرى إثر ذلك مداهمة مكان وجوده وإلقاء القبض عليه.