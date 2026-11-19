خبرني - استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف سابق لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج، وأصيبت فلسطينية بالرصاص في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال، فجر الخميس، عمليات نسف استهدفت منازل ومنشآت وسط القطاع، ضمن عدوان جديد بدأ الأربعاء في ثلاثة مربعات غربي ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارين قويين، جراء عمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال في منطقة التوغل المعلن عنها شمالي مخيم النصيرات، وفي منطقة تقع شرقي مخيم المغازي، وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دمرت عددا من المنازل المخلاة شرقي مخيم المغازي، باستخدام صناديق تحوي مواد متفجرة ألقتها طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر"، ما خلّف دمارا كبيرا.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت، الأربعاء، غرب ما يسمى "الخط الأصفر"، في منطقة المغراقة، وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات، وذلك للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت النار باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مدينة حمد السكنية شمالي خان يونس، جنوبي القطاع.

وقال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى إن الشاب أحمد أبو عرمانة استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف استهدف تجمعا للفلسطينيين شمالي مخيم البريج، وسط القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد 74,710 فلسطينيين، وإصابة 176,131 آخرين.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025 إلى 1,658 شهيدا، والإصابات إلى 6,000، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.