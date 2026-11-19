خبرني - تعزيزا لشراكة جامعة عمان الأهلية مع المؤسسات الوطنية، وإسهاماً في تنمية مهارات الطلبة وصقل قدراتهم العملية والعلمية والريادية ، استضافت الجامعة أول أمس مبادرة مشتركة بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، تحت عنوان " رائد أعمال في ضيافتنا .. جسورمن التخصص إلى الريادة" بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء ورواد الأعمال، وحضورعدد من طلبة الجامعة.

ورحبت عميدة شؤون الطلبة، الأستاذة الدكتورة نور الدباس، باستضافة الجامعة لهذه المبادرة النوعية، مشيرةً إلى حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها الأكاديمية واللوجستية لإنجاح الفعاليات التي تسهم في تنمية مهارات وقدرات الطلبة.

وأوضحت أن هذا التعاون مع أمانة عمّان الكبرى يجسد التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، ويعكس توجهها نحو تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية وتوفير فرص نوعية تتيح للطلبة الاستفادة من الخبرات والتجارب العملية.

وشارك في الجلسات الحوارية نائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمّان الكبرى الدكتور ثامر الشوبكي، ومدير مركز الحسين الثقافي الأستاذ أيمن خليفات، ومدير مركز الريادة والابتكار في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور بلال محمود الوادي، والمستشارة المالية في مؤسسة إيد بإيد للتمكين الاقتصادي والريادة الأستاذة نوال فايز حسن، وأمين سر نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية الأستاذ هاني المصري، والمهندس قيس البني.

وتناولت الجلسات الحوارية تجارب وخبرات متنوعة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتمكين الاقتصادي، حيث استعرض المتحدثون محطات من مسيرتهم المهنية، والتحديات التي واجهتهم في تأسيس المشاريع وتطويرها، مؤكدين أهمية امتلاك الشباب للمهارات الريادية والقدرة على استثمار المعرفة الأكاديمية في ابتكار حلول وأفكار قابلة للتطبيق والتحول إلى مشاريع إنتاجية.

وهدفت المبادرة إلى تعزيز التواصل بين البيئة الأكاديمية وسوق العمل، وتمكين الطلبة من استثمار تخصصاتهم العلمية في إطلاق مشاريع ريادية وشركات ناشئة، إلى جانب تعريفهم بالفرص والتحديات المرتبطة بريادة الأعمال، وتحفيزهم على الابتكار والمبادرة واستكشاف آفاق جديدة لمستقبلهم المهني.

وشهدت الفعالية تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة، من خلال النقاشات والمداخلات وتبادل الخبرات مع المشاركين، بما أتاح لهم فرصة الاستفادة من التجارب الواقعية والتعرف على متطلبات الانتقال من الفكرة إلى المشروع الريادي.

وفي ختام الفعالية، ثمّنت عمادة شؤون الطلبة مشاركة الضيوف والخبراء، مشيدةً بدورهم في إثراء الحوار ونقل خبراتهم العملية إلى الطلبة، ومؤكدةً أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات التي تعزز قدرات الشباب وتدعم توجهاتهم نحو الإبداع والتميز.