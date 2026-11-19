خبرني - روى ناشط أردني تفاصيل قصة زواج أثارت جدلاً واسعاً، بعدما انتهت العلاقة الزوجية بخلافات وصلت إلى المحاكم، قبل أن يتبين للزوج، وفق الرواية المنقولة، أنه الرجل السابع الذي يتزوج السيدة ذاتها ويمر بالتجربة نفسها.

وتحدث الناشط محمد العمري، في مقطع فيديو، عن القضية محذراً مما وصفها بأساليب احتيال تستهدف المقبلين على الزواج، داعياً إلى نشر تفاصيلها بهدف تنبيه الآخرين وأخذ الحيطة والحذر.

وبحسب ما نقله العمري عن الزوج، بدأت الحكاية عندما تقدم الأخير لخطبة فتاة أعجب بجمالها، مشيراً إلى أن الأمور سارت بصورة جيدة مع أسرتها، وشهدت العلاقة بين العائلتين أجواء من الود والتفاهم، قبل أن تُستكمل مراسم الزواج ويسافر الزوجان لقضاء شهر العسل.

إلا أن الأمور لم تسر كما كان يتوقع الزوج، إذ فوجئ برفض زوجته إقامة العلاقة الزوجية، مبررة موقفها بشعورها بالخوف الشديد، الأمر الذي دفعه إلى التريث ومحاولة تفهم حالتها، على أمل تجاوز هذه المشكلة خلال الأيام التالية.

محاولات لاحتواء الخلاف.. ثم قرار الانفصال

وأوضح العمري أن والدة الزوج لاحظت حالة القلق التي يعيشها ابنها، ونصحته بالتريث والإكثار من قراءة القرآن، اعتقاداً منها باحتمال تعرضه لعمل أو سحر.

وأضاف أن الزوجة لجأت بدورها إلى بعض الشيوخ، في محاولة للقيام بأمور تتعلق بالحجب والسحر، إلا أن ذلك لم يغيّر من طبيعة العلاقة بين الزوجين، وفق ما ورد في روايته.

ومع استمرار الخلاف، قرر الزوج التواصل مع أسرة زوجته ووضعهم أمام ما يجري، ليتم استدعاؤها والاستماع إليها، حيث تمسكت، بحسب الرواية، بمبررات الخوف وعدم قدرتها على إقامة العلاقة الزوجية.

وعلى إثر ذلك، جرى التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الزواج، فيما طلب والد الزوجة من زوج ابنته مراجعة المحكمة في اليوم التالي، مؤكداً له أنه سيحصل على كامل حقوقه وذهبه دون نقصان، ومشيراً إلى أن ابنته تتحمل مسؤولية الانفصال.

لكن ما حدث لاحقاً جاء على خلاف ما توقعه الزوج، إذ حضر إلى المحكمة في الموعد المحدد دون أن يجد زوجته أو والدها، كما لم يتمكن من التواصل معهما هاتفياً.

قضايا نفقة وشقاق ونزاع.. والمفاجأة داخل المحكمة

وتابع العمري أن الزوج توجه إلى رئيس الكتاب في المحكمة، وقدم الرقمين الوطنيين له ولزوجته للاستفسار عن وضعهما القانوني، ليتفاجأ بوجود دعويين مقامتين ضده من زوجته، إحداهما للشقاق والنزاع والأخرى للمطالبة بالنفقة.

وأشار إلى أن موقف الزوجة وأسرتها تغير بعد ذلك، إذ عادت إلى منزل أهلها، وبدأ الزوج يواجه تهديدات وإنكاراً للحقوق التي سبق أن وعده والدها بالحصول عليها، وفق ما جاء في حديثه.

وأضاف أن المفاجأة استمرت خلال أولى جلسات القضية أمام القاضي، عندما نسبت الزوجة إلى زوجها أنه غير قادر على أداء واجباته الزوجية، وقالت إنها تزوجته بحثاً عن الستر، بحسب ما نقله العمري.

وبعد سلسلة من الخلافات والإجراءات القضائية، وافق الزوج، بصعوبة، على حصول زوجته على الذهب وجزء كبير من المهر المؤجل، لتنتهي العلاقة بالطلاق.

ولم تتوقف مفاجآت القصة عند ذلك، إذ كشف العمري أن الزوج علم لاحقاً، وفق روايته، بأنه ليس أول من مر بهذه التجربة مع السيدة، بل كان الزوج السابع لها.

وفي ختام حديثه، دعا العمري المقبلين على الزواج وأسرهم إلى التحقق من المعلومات المتعلقة بالطرف الآخر قبل إتمام عقد الزواج، والتأكد من الوضع الاجتماعي والقانوني، مشدداً على أهمية التدقيق لتجنب الوقوع في مشكلات مماثلة.

كما قدم جملة من النصائح المتعلقة بالتحقق من حالات الزواج والطلاق السابقة، محذراً من الأساليب التي وصفها بالاحتيالية، والتي قال إنها تستدعي مزيداً من الانتباه والحذر.