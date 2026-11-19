خبرني - تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن البحار الأردني محمد حسام الدين العتيبي، المولود عام 1997، بعد فقدانه إثر تعرض ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مساء الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026.

وقال والد البحار المفقود، حسام الدين العتيبي، إنه تلقى اتصالاً من الشركة صباح الأربعاء أُبلغ خلاله بفقدان نجله، الذي يعمل ضابط ملاحة ثالثاً، عقب هجوم تعرضت له السفينة نحو الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء.

وأوضح أن بقية أفراد الطاقم نجوا من الحادث، فيما لا يزال نجله مفقوداً، مشيراً إلى استمرار عمليات البحث بمشاركة الدفاع المدني وخفر السواحل في الإمارات وسلطنة عُمان، والاستعانة بطائرات مسيّرة.

من جانبها، أكدت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" تعرض إحدى سفنها لهجوم في مضيق هرمز، وإجلاء بقية أفراد الطاقم بسلام، مشيرة إلى إصابة 11 منهم، واستمرار جهود البحث عن فرد الطاقم المفقود بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولم تحدد الشركة، في البيان المنقول، الجهة المسؤولة عن الهجوم.