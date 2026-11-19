خبرني - قضت محكمة بالسجن 25 عاماً بحق فتاة، بعد إدانتها باستدراج صديقتها إلى موقع محدد، حيث تعرضت للقتل داخل مركبة على يد شاب، رغم اقتصار دور الفتاة على التواصل هاتفياً مع الضحية وإحضارها إلى المكان.

وكشف صانع المحتوى المتخصص في الانحراف السلوكي والجريمة، رامي حمدان، خلال استضافته في برنامج "أنت أقوى مع أنس الطنطاوي" عبر منصة "حياة"، أن القضية بدأت بطلب شاب من الفتاة استدراج صديقتها إلى شارع محدد، بحجة رغبته في التحدث إليها لبضع كلمات.

وأوضح حمدان أن الفتاة كانت على علم بوجود خلافات وعداوات سابقة بين الشاب والضحية، فضلاً عن تهديدات متكررة وجهها إليها، لكنها استجابت لطلبه وتواصلت مع صديقتها لإحضارها إلى المكان، حيث وقعت جريمة القتل.

وأشار إلى أن الفتاة حاولت خلال المحاكمة إنكار علمها بما سيحدث، معتقدة أن اقتصار دورها على الاتصال الهاتفي، وعدم مشاركتها المباشرة في تنفيذ الجريمة، يعفيانها من المسؤولية الجنائية.

وأكد حمدان أن معرفة الفتاة بالخلافات والتهديدات السابقة، ودورها في تسهيل وصول الضحية إلى موقع الجريمة، كانا من العناصر التي ربطت مشاركتها بالواقعة، لتنتهي القضية بإدانتها والحكم عليها بالسجن 25 عاماً.