خبرني - شهد الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، توقيع اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، اتفاقية تمويل لدعم متعدد القطاعات من خلال الموازنة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بمنحة بقيمة 110 ملايين يورو.

كما تضمنت اتفاقية تمويل للمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، بمنحة بقيمة 63 مليون يورو.

وشهدت الجلسة أيضا توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتمويل المساعدة المالية الكلية الخامسة، بقيمة 500 مليون يورو من القروض الميسرة.

وقال الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن الأردن والاتحاد الأوروبي عملا على مدى أكثر من عشرين عاما على توطيد علاقة استراتيجية راسخة تطورت لتتجاوز بكثير حدود التبادل التجاري.

وأضاف الملك، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، "على مدى أكثر من عشرين عاما، عمل الأردن والاتحاد الأوروبي على توطيد علاقة استراتيجية راسخة تطورت لتتجاوز بكثير حدود التبادل التجاري. واليوم، نحتفل ببدء فصل جديد من هذه الرحلة".

وأشار الملك إلى أن هذا المؤتمر يمثل انطلاقا لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

وتابع الملك " بالتأكيد لا أستطيع التغاضي عن التطورات الإقليمية التي دفعتنا إلى إعادة النظر في خططنا في بداية هذا العام. ومع ذلك، يظل الأردن ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار".

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، أن الأردن يعتبر استثمارا ذكيا من الناحيتين السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن المملكة تشكل شريكا اقتصاديا قويا وصوتا للحكمة والاستقرار في المنطقة، وأن الشراكة الأردنية الأوروبية تحقق نتائج ملموسة في مجالات متعددة.

وقالت فون دير لاين، خلال كلمتها في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، إن العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي شهدت تطورا خلال العامين الماضيين، من خلال العمل المشترك في مجالات الوظائف والطاقة والأمن والتجارة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن.

وأعربت عن تقدير الاتحاد الأوروبي للدور الأردني في مساعدة مئات المواطنين على العودة الآمنة إلى ديارهم مع اندلاع الحرب في الخليج مطلع العام الحالي، مؤكدة أن الأردن يواصل أداء دور مهم في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة.

وأضافت أن الاستثمار في الأردن يمثل خيارا منطقيا سياسيا واقتصاديا، لما تتمتع به المملكة من استقرار، ولما توفره من بيئة شراكة اقتصادية قوية، لافتة إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل النقل والربط الرقمي، والعمل على بناء أسس لمزيد من الاستثمارات.