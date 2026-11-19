خبرني - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخميس، أن الأردن يُعدّ استثمارا ذكيا من الناحيتين السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن المملكة تشكل شريكا اقتصاديا قويًا وصوتا للحكمة والاستقرار في المنطقة، وأن الشراكة الأردنية الأوروبية تحقق نتائج ملموسة في مجالات متعددة.

وقالت فون دير لاين، خلال كلمتها في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، إن العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي شهدت تطورا خلال العامين الماضيين، من خلال العمل المشترك في مجالات الوظائف والطاقة والأمن والتجارة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن.

وأعربت عن تقدير الاتحاد الأوروبي للدور الأردني في مساعدة مئات المواطنين على العودة الآمنة إلى ديارهم مع اندلاع الحرب في الخليج مطلع العام الحالي، مؤكدة أن الأردن يواصل أداء دور مهم في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة.

وأضافت أن الاستثمار في الأردن يمثل خيارا منطقيا سياسيا واقتصاديا، لما تتمتع به المملكة من استقرار، ولما توفره من بيئة شراكة اقتصادية قوية، لافتة إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل النقل والربط الرقمي، والعمل على بناء أسس لمزيد من الاستثمارات.

وأشارت فون دير لاين إلى الأهمية الاستراتيجية لميناء العقبة، باعتباره بوابة رئيسية للمنطقة، بما فيها العراق وجنوب سوريا، وممرا مهما للتجارة والربط الإقليمي، مؤكدة أن تأمين الممرات التجارية والاقتصادية يشكل عنصرا أساسيا في تعزيز الأمن الاقتصادي.

وفي مجال الربط الرقمي، أعلنت أن الجانبين سيوقعان اتفاقية لمد نظام الكابلات البحرية "ميدوزا"» إلى الأردن، بما يعزز الترابط الرقمي بين المملكة وأوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، ويفتح آفاقاً أوسع للربط مع المحيط الهندي، لتصبح المملكة بوابة لشبكة رقمية تربط الأردن والهند وأوروبا.

وأكدت أن هذه الشبكات ستعزز الفرص اللوجستية والاستثمارية في الأردن، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، بما يدعم الرؤية طويلة الأمد للمملكة.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، هنأت فون دير لاين الأردن بإطلاق مشروع تحلية ونقل المياه من البحر الأحمر، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف توفير 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، بما يخدم أكثر من أربعة ملايين أردني، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتعزيز أعمال الشركات المحلية.

ولفتت إلى الدور الأوروبي في دعم المشروع، من خلال تقديم أكثر من 1.6 مليار يورو، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذه من خلال الجمع بين الاستثمارات والخبرات والضمانات اللازمة.

وشددت فون دير لاين على أهمية البناء على فرص الاستثمار المتاحة في الأردن، مؤكدة أن استثمارات الشركات الأوروبية تمثل ركيزة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين، وأن نجاح الاستثمار يتطلب بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

وأعلنت فخرها بتقديم أكثر من 670 مليون يورو لدعم تنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، موضحة أن هذه الإصلاحات ستسهم في فتح الأسواق وتعزيز المنافسة، والمضي في مفاوضات لتيسير اتفاقيات الاستثمار المستدام، بما يجعل الاستثمار أكثر سهولة وأماناً وربحية.

وأكّدت فون دير لاين تقدير الاتحاد الأوروبي للصداقة والشراكة مع الأردن، قائلة إن الاتحاد سيواصل الوقوف إلى جانب المملكة ودعمها، معربة عن أملها في أن يشكل المؤتمر بداية فصل جديد من التعاون والازدهار بين الجانبين.