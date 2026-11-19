قال الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن موقع الأردن يشكل نقطة تلاق مهمة على مسار مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وبينما تتضح تفاصيل المشروع، يوفر موقع المملكة للمستثمرين قاعدة استراتيجية تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف الملك، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، أن موقع الأردن يعزز في الوقت ذاته الترابط التجاري.

وقال الملك، إن الأردن والاتحاد الأوروبي عملا على مدى أكثر من عشرين عاما على توطيد علاقة استراتيجية راسخة تطورت لتتجاوز بكثير حدود التبادل التجاري.

وأضاف الملك، "على مدى أكثر من عشرين عاما، عمل الأردن والاتحاد الأوروبي على توطيد علاقة استراتيجية راسخة تطورت لتتجاوز بكثير حدود التبادل التجاري. واليوم، نحتفل ببدء فصل جديد من هذه الرحلة".

وأشار الملك إلى أن هذا المؤتمر يمثل انطلاقا لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

وتابع الملك" بالتأكيد لا أستطيع التغاضي عن التطورات الإقليمية التي دفعتنا إلى إعادة النظر في خططنا في بداية هذا العام. ومع ذلك، يظل الأردن ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار".