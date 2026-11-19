خبرني - أطلقت الفنانة السورية فايا يونان أغنيتها الجديدة "قد تكون"، مرفقة بفيديو كليب صُوّر داخل مكتبة، لتقدم ثاني أغنيات ألبومها المرتقب "فصول"، بعد إصدار "روحي وروحك" في سبتمبر الماضي.

وتواصل يونان من خلال الألبوم تقديم أعمال تحمل توقيعها في الكتابة والتلحين، إذ وضعت كلمات أغنيات المشروع الإحدى عشرة، في خطوة تمنحها مساحة أوسع للتعبير عن رؤيتها الموسيقية والفنية.

واختارت الفنانة مكتبة لتكون مسرحا بصريا لأغنيتها الجديدة، في فيديو كليب من إخراج حنا كريم، وشارك فيه الممثل يوسف بولس، مستعينة بأجواء المكان لتقديم العمل في قالب يجمع بين الموسيقى والصورة.

وتحمل "قد تكون" كلمات وألحان فايا يونان، فيما تولى جيو فيكاني وأنطوني أدونيس التوزيع الموسيقي.

ويأتي الإصدار الجديد ضمن مشروع "فصول"، الذي يتألف من 11 أغنية كتبت يونان كلماتها جميعا، ويشكل أحدث محطاتها الموسيقية، مع استمرارها في الكشف عن أغنياته تباعا.