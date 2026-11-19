خبرني - تعد صعوبة إيصال الدواء إلى الدماغ من أكبر التحديات في علاج ألزهايمر، لأن الحاجز الدموي الدماغي يمنع معظم المواد من الوصول إليه.

لكن دراسة جديدة نشرت في مجلة Advanced Science تشير إلى حل مبتكر يقوم على تحويل الأنف إلى وسيلة لإنتاج بروتينات علاجية داخل الجسم نفسه، ثم نقلها مباشرة إلى الدماغ عبر القنوات الأنفية.

ويقول الباحثون إن هذه الطريقة قد تمهد لأول علاج غير جراحي لألزهايمر يتجاوز الحاجز الدموي الدماغي. واعتمد فريق من جامعة سيدني على الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) داخل جسيمات دهنية دقيقة، ثم أعطاها للفئران على شكل قطرات أنفية.

وخلال جائحة كورونا، استخدمت التقنية نفسها في اللقاحات لتحفيز الخلايا على إنتاج جزء غير ضار من الفيروس وتدريب جهاز المناعة عليه. أما هنا، فكانت التعليمات موجهة لإنتاج عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF، وهو بروتين مهم لدعم الخلايا العصبية والحفاظ على وظائفها.

ويوضح الباحثون أن BDNF يعد من أهم العوامل المرتبطة بالتعلم والذاكرة، وأن ارتفاعه يرتبط بالشيخوخة الصحية، بينما انخفاضه يرتبط بألزهايمر.

وبعد إعطاء القطرات الأنفية لفئران مسنة عمرها 18 شهرا، تحسن التعلم والذاكرة لديها بشكل واضح، حتى عادت قدراتها الإدراكية إلى مستوى قريب من الفئران الصغيرة. كما أظهرت أدمغة الفئران زيادة في الخلايا المرتبطة بتكوين عصبونات جديدة، وفي تجربة أخرى على نموذج فأري لألزهايمر، تكررت النتائج نفسها تقريبا، مع تحسن في الذاكرة وزيادة في الخلايا العصبية الجديدة في منطقة الحصين، رغم أن العلاج لم يخفف ترسبات أميلويد في الدماغ.

ويرى الباحثون أن ما يميز هذه الطريقة عن بخاخات الأنف التقليدية هو أن الجسم يصنع البروتين بنفسه بعد تلقي تعليمات RNA، ما يمنحه وصولا مباشرا ومستداما إلى الدماغ.

وقد أظهرت الاختبارات أن التعبير عن البروتين استمر حتى 4 أيام بعد جرعة واحدة.

ومع أن التقنية لم تجرّب حتى الآن إلا على الفئران، يأمل الفريق أن ينتقل إلى التجارب السريرية خلال العامين المقبلين، بعد استكمال اختبارات السلامة على الحيوانات.

ويقول الباحثون إن نجاحها قد يفتح الباب أيضا أمام استخدامات مشابهة لتعزيز بروتينات عصبية أخرى مثل NGF وGDNF.

ورغم أن العلاج لم ينجح في إزالة لويحات الأميلويد، فإن تحسن الوظائف الإدراكية بحد ذاته يعد مؤشرا مهما، لأنه قد يساعد في تحسين صحة الدماغ حتى لدى المرضى الذين فقدوا بعض الخلايا العصبية بالفعل. ويشير الباحثون إلى أن هذا النهج قد يكون مكملا للعلاجات الأخرى، لا بديلا عنها.